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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:14

Казино открыли в колонии в Ростовской области

Казино открыли в колонии в Ростовской области

26 августа 2024, 09:12
Фото: Pxhere
Казино открыли в колонии в Ростовской области
В Ростовской области на территории колонии №14 незаконно проводили азартные игры, сообщили в региональном УФСБ.

Во время оперативно-розыскных мероприятий в колонии нашли сим-карты, телефон, игральные фишки и карты. Их использовали для проведения азартных игр.

Организатором оказался один их осужденных. Он вел списки играющих, записывал результаты игр и два раза в месяц переводил деньги на различные счета.

В Батайске администратор FixPrice обнес сейф на работе и проиграл украденное в казино
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Теперь в отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет два года заключения.

Ранее полиция накрыла очередное крупное казино в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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