Казино открыли в колонии в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
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Updated Сегодня, 09:14
Во время оперативно-розыскных мероприятий в колонии нашли сим-карты, телефон, игральные фишки и карты. Их использовали для проведения азартных игр.
Организатором оказался один их осужденных. Он вел списки играющих, записывал результаты игр и два раза в месяц переводил деньги на различные счета.
Теперь в отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет два года заключения.
Ранее полиция накрыла очередное крупное казино в Ростовской области.
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