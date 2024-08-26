rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

Престарелый мужчина умер на улице в Батайске,

Лежал на жаре под деревом: пенсионер 4 дня умирал на глазах у прохожих в Батайске

26 августа 2024, 18:01
Фото: Telegram-канал «Батайск город»
Престарелый мужчина умер на улице в Батайске,

Пенсионер четыре дня умирал на глазах у прохожих в Батайске

Престарелый мужчина умер на улице в Батайске, сообщает Telegram-канал «Батайск город».

По словам местных жителей, пожилого мужчину привезли на машине в район Солнечного микрорайона четыре дня назад. Старика оставили под деревом и уехали. Пенсионер все эти дни пролежал на улице в жару без еды и воды.

Мужчину заметили игравшие рядом дети. Они позвали на помощь взрослых, но те ничего не предприняли.

Спустя четыре дня, пенсионер скончался под тем же деревом, не дождавшись помощи.

«Просьба к соответствующим службам забрать тело бедного мужчины», — заключили в соцсетях.

В полиции происшествие никак не комментировали.

«Падал, но люди шли мимо»: отец журналиста в Ростове погиб из-за равнодушия прохожих
Узнать подробнее

Ранее частный детектив рассказал, как искать пропавшего родственника в Ростове.

Читайте также:
В Ростовской области в колонии открыли казино, а жители скупают виллы с бассейнамиШкольницам из Таганрога предъявили обвинение из-за избиения сверстницы на камеруМошенник из Ростовской области заставлял таксистов покупать еду для чиновников
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области в колонии открыли казино, а жители скупают виллы с бассейнами
Сегодня, 15:12
Стало известно, какие новые предметы введут в школах Ростовской области с 1 сентября
Сегодня, 15:09
Зоолог рассказал, почему в Ростовской области не травят расплодившиеся комаров
Сегодня, 15:02
Школьницам из Таганрога предъявили обвинение из-за избиения сверстницы на камеру
Сегодня, 14:31
Власти Азова через суд требуют от православного прихода снести здание
Сегодня, 14:05
Мошенник из Ростовской области заставлял таксистов покупать еду для чиновников
Сегодня, 13:34