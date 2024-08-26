Лежал на жаре под деревом: пенсионер 4 дня умирал на глазах у прохожих в Батайске

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
По словам местных жителей, пожилого мужчину привезли на машине в район Солнечного микрорайона четыре дня назад. Старика оставили под деревом и уехали. Пенсионер все эти дни пролежал на улице в жару без еды и воды.
Мужчину заметили игравшие рядом дети. Они позвали на помощь взрослых, но те ничего не предприняли.
Спустя четыре дня, пенсионер скончался под тем же деревом, не дождавшись помощи.
«Просьба к соответствующим службам забрать тело бедного мужчины», — заключили в соцсетях.
В полиции происшествие никак не комментировали.