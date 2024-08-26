Мошенник из Ростовской области заставлял таксистов покупать еду для чиновников

Свои преступления 36-летний ростовчанин совершал с марта 2022 года по май 2023 года. Мужчина звонил по номерам водителей служб такси в небольших городах страны. Он представлялся сотрудником местных администраций и просил привезти к зданию властей продукты. Также он мог попросить перевести через терминалы деньги на номер телефона либо на счёт виртуальной банковской карты.