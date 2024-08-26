Мошенник из Ростовской области заставлял таксистов покупать еду для чиновников

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Свои преступления 36-летний ростовчанин совершал с марта 2022 года по май 2023 года. Мужчина звонил по номерам водителей служб такси в небольших городах страны. Он представлялся сотрудником местных администраций и просил привезти к зданию властей продукты. Также он мог попросить перевести через терминалы деньги на номер телефона либо на счёт виртуальной банковской карты.
Средства, потраченные на покупку продуктов или оплату связи, лже-чиновник обещал возместить в ближайшее время. Но вскоре просто пропадал.
Жертвами афериста стали 48 человек из разных уголков России. Суммарно он похитил у них 370 тысяч рублей.
Советский районный суд Ростова признал его виновным в мошенничестве и приговорил к семи годам колонии строгого режима.