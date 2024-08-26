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Published Сегодня, 13:34

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Updated Сегодня, 13:36

Мошенник заставлял таксистов покупать еду для чиновников в Ростовской области

Мошенник из Ростовской области заставлял таксистов покупать еду для чиновников

26 августа 2024, 13:34
Фото: one2c900d/cc by sa nd/flickr.com
Мошенник заставлял таксистов покупать еду для чиновников в Ростовской области
В Ростове-на-Дону вынесен приговор телефонному мошеннику, похитившему свыше 370 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Свои преступления 36-летний ростовчанин совершал с марта 2022 года по май 2023 года. Мужчина звонил по номерам водителей служб такси в небольших городах страны. Он представлялся сотрудником местных администраций и просил привезти к зданию властей продукты. Также он мог попросить перевести через терминалы деньги на номер телефона либо на счёт виртуальной банковской карты.

Средства, потраченные на покупку продуктов или оплату связи, лже-чиновник обещал возместить в ближайшее время. Но вскоре просто пропадал.

Жертвами афериста стали 48 человек из разных уголков России. Суммарно он похитил у них 370 тысяч рублей.

Советский районный суд Ростова признал его виновным в мошенничестве и приговорил к семи годам колонии строгого режима.

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Ранее вора-рецидивиста в федеральном розыске поймали на краже пылесоса под Ростовом.

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