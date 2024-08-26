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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Россия атаковала энергоинфраструктуру для ВПК Украины

Россия нанесла удар по энергоинфраструктуре для ВПК Украины

26 августа 2024, 10:20
Фото: mil.ru / для иллюстрации
Россия атаковала энергоинфраструктуру для ВПК Украины
Российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые нужны для военно-промышленного комплекса противника, сообщает ТАСС.

По информации издания, это был массированный удар, для этого использовали высокоточное оружие. Кроме того, применили и беспилотники.

Говорится, что удалось поразить все намеченные цели. Сколько именно объектов было уничтожено, не раскрывается.

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Добавим, что до этого ВСУ несколько раз атаковали Ростовскую область. В это время срабатывали системы ПВО, которые отражали воздушные угрозы.

Так, над Ростовской областью уничтожили воздушный шар, запущенный из Украины.

Кроме того, губернатор Голубев назвал подробности атаки дронов на Ростовскую область.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#Украина#Удар#Войска#Происшествия
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