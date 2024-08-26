Россия нанесла удар по энергоинфраструктуре для ВПК Украины

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
По информации издания, это был массированный удар, для этого использовали высокоточное оружие. Кроме того, применили и беспилотники.
Говорится, что удалось поразить все намеченные цели. Сколько именно объектов было уничтожено, не раскрывается.
Добавим, что до этого ВСУ несколько раз атаковали Ростовскую область. В это время срабатывали системы ПВО, которые отражали воздушные угрозы.
Так, над Ростовской областью уничтожили воздушный шар, запущенный из Украины.
Кроме того, губернатор Голубев назвал подробности атаки дронов на Ростовскую область.