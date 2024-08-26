Семь аварий парализовали движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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На одном участке произошли сразу семь различный автоаварий. Это случилось в районе населенного пункта Алексеево-Лозовское.
В данный момент длина затора превышает семь километров и он только увеличивается. Движение в направлении Ростова практически парализовано.
Еще одна пробка на трассе есть в районе Зверево. Здесь также стоит значок аварии, а длина затора составила свыше четырех километров. Но в этом случае затруднено движение по направлению из Ростова-на-Дону
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