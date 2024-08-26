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Семь аварий парализовали движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

Семь аварий парализовали движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

26 августа 2024, 08:49
Фото: Pxhere
Семь аварий парализовали движение на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области из-за семи аварий оказалось ограничено движение на трассе М-4 «Дон», следует из данных онлайн-карт.

На одном участке произошли сразу семь различный автоаварий. Это случилось в районе населенного пункта Алексеево-Лозовское.

В данный момент длина затора превышает семь километров и он только увеличивается. Движение в направлении Ростова практически парализовано.

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Фото: Яндекс.Карты

Еще одна пробка на трассе есть в районе Зверево. Здесь также стоит значок аварии, а длина затора составила свыше четырех километров. Но в этом случае затруднено движение по направлению из Ростова-на-Дону

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Движение#Аварии#Происшествия
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