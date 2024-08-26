Семерых подростков привлекли к уголовному делу об избиении школьницы в Таганроге

О нем стало известно 19 августа, когда СМИ сообщили об избиении школьницы в Таганроге. На опубликованном видео группа подростков на камеру бьет девочку и раздевает ее. Известно, что прокуратура Ростовской области начала проверку данной информации и относительно действий органов по предупреждению беспорядков и правонарушений несовершеннолетних. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).