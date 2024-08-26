Семерых подростков привлекли к уголовному делу об избиении школьницы в Таганроге

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
По словам главы администрации Таганрога Андрея Фатеева, в городе произошло несколько инцидентов с избиением подростков. В одном из них сверстники избили одноклассницу, предположительно, из-за ревности к парню, сняли видео и разместили его в Сети.
«Идентифицированы двое несовершеннолетних, непосредственно причастных к противоправным действиям, и пятеро несовершеннолетних, которые стали очевидцами. Также могут быть выявлены другие участники», — сообщил источник ТАСС, добавив, что полиция разыскивает участников и второго инцидента с нападением на подростка.
О нем стало известно 19 августа, когда СМИ сообщили об избиении школьницы в Таганроге. На опубликованном видео группа подростков на камеру бьет девочку и раздевает ее. Известно, что прокуратура Ростовской области начала проверку данной информации и относительно действий органов по предупреждению беспорядков и правонарушений несовершеннолетних. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).