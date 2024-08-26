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Семерых подростков привлекли к уголовному делу об избиении школьницы в Таганроге

Семерых подростков привлекли к уголовному делу об избиении школьницы в Таганроге

26 августа 2024, 09:17
Фото: rostovgazeta.ru
Семерых подростков привлекли к уголовному делу об избиении школьницы в Таганроге
К делу об избиении школьницы в Таганроге правоохранительные органы привлекли в качестве подозреваемых и свидетелей семерых подростков, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По словам главы администрации Таганрога Андрея Фатеева, в городе произошло несколько инцидентов с избиением подростков. В одном из них сверстники избили одноклассницу, предположительно, из-за ревности к парню, сняли видео и разместили его в Сети.

«Идентифицированы двое несовершеннолетних, непосредственно причастных к противоправным действиям, и пятеро несовершеннолетних, которые стали очевидцами. Также могут быть выявлены другие участники», — сообщил источник ТАСС, добавив, что полиция разыскивает участников и второго инцидента с нападением на подростка.

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О нем стало известно 19 августа, когда СМИ сообщили об избиении школьницы в Таганроге. На опубликованном видео группа подростков на камеру бьет девочку и раздевает ее. Известно, что прокуратура Ростовской области начала проверку данной информации и относительно действий органов по предупреждению беспорядков и правонарушений несовершеннолетних. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

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