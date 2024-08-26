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Published Сегодня, 14:31

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Двух девочек-подростков обвинили в избиении на камеру сверстницы в Таганроге

Школьницам из Таганрога предъявили обвинение из-за избиения сверстницы на камеру

26 августа 2024, 14:31
Фото: rostovgazeta.ru
Двух девочек-подростков обвинили в избиении на камеру сверстницы в Таганроге
В Следкоме продолжают расследовать избиение 14-летней девочки в Таганроге, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что пострадавшей девочке 14 лет. Обвинение по уголовному делу предъявили двум участницам избиения. Одной из них 14 лет, а другой — 15 лет. Поводом для нападения стали «неприязненные отношения» между подростками. СМИ писали, что на девушку напали из-за ревности к парню.

Следователи допросили саму потерпевшую и свидетелей происшествия. При этом сообщалось, что к делу привлекли в качестве подозреваемых и свидетелей семерых подростков

Расследование происшествия продолжается.

Ранее стало известно о втором похожем инциденте в Таганроге. На днях в Сети появилось видео, где толпа подростков избивала и раздевала сверстницу. Происшествие также получило большую огласку. По факту этого происшествия тоже возбудили уголовное дело.

Семерых подростков привлекли к уголовному делу об избиении школьницы в Таганроге
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Ранее пропавшего на Урале подростка нашли в Ростовской области на пути к морю.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Соцсети#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#18+#Избиение человека#Происшествия
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