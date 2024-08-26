Школьницам из Таганрога предъявили обвинение из-за избиения сверстницы на камеру

Известно, что пострадавшей девочке 14 лет. Обвинение по уголовному делу предъявили двум участницам избиения. Одной из них 14 лет, а другой — 15 лет. Поводом для нападения стали «неприязненные отношения» между подростками. СМИ писали, что на девушку напали из-за ревности к парню.