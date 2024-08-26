Стало известно, какие новые предметы введут в школах Ростовской области с 1 сентября

«ОБЖ» модернизировали в «Основы безопасности и защиты Родины». Детей будут обучать правилам безопасности в бытовых и чрезвычайных ситуациях, оказанию медицинской помощи и использованию средств защиты. Но отныне часть уроков посветят начальной военной подготовке. Более того, для учеников восьмого и десятого класса организуют сборы.