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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Стало известно, какие новые предметы введут в школах Ростовской области с 1 сентября

Стало известно, какие новые предметы введут в школах Ростовской области с 1 сентября

26 августа 2024, 15:09
Фото: 1MI
Стало известно, какие новые предметы введут в школах Ростовской области с 1 сентября

Новые предметы введут в школах Ростовской области с 1 сентября

В новом учебном году в школах Ростовской области и других регионов России появятся новые предметы в младших и старших классах, сообщает Минобор.

Так, дисциплина «Технология» переименуют в «Труд». Предмет будет включать в себя пять обязательных модулей: «Производство и технологии», «Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Робототехника».

«ОБЖ» модернизировали в «Основы безопасности и защиты Родины». Детей будут обучать правилам безопасности в бытовых и чрезвычайных ситуациях, оказанию медицинской помощи и использованию средств защиты. Но отныне часть уроков посветят начальной военной подготовке. Более того, для учеников восьмого и десятого класса организуют сборы.

С пятого по одиннадцатый класс дети будут изучать новый предмет «Семьеведение». Школьников там станут обучать основам построения семьи. Но посещать этот предмет можно факультативно.

Омбудсмен раскрыл, чему будут учить на уроках семьеведения в школах Ростова
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Ранее власти Ростовской области рассказали, в каком формате пройдут школьные линейки.

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