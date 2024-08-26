Стало известно, какие новые предметы введут в школах Ростовской области с 1 сентября

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Так, дисциплина «Технология» переименуют в «Труд». Предмет будет включать в себя пять обязательных модулей: «Производство и технологии», «Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Робототехника».
«ОБЖ» модернизировали в «Основы безопасности и защиты Родины». Детей будут обучать правилам безопасности в бытовых и чрезвычайных ситуациях, оказанию медицинской помощи и использованию средств защиты. Но отныне часть уроков посветят начальной военной подготовке. Более того, для учеников восьмого и десятого класса организуют сборы.
С пятого по одиннадцатый класс дети будут изучать новый предмет «Семьеведение». Школьников там станут обучать основам построения семьи. Но посещать этот предмет можно факультативно.