Стало известно, кто открыл казино в колонии в Ростовской области Новочеркасска

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В исправительном учреждении № 14, расположенном в Ростовской области, обнаружили все необходимое для проведения игр. В ходе оперативных действий мероприятий нашли сим-карты, телефон, а также набор фишек и карт. Все это использовалось для организации азартных развлечений.
Организатором оказался заключенный. Его задачей было вести учет участников, фиксировать итоги игр и каждые две недели переводить средства на разные банковские счета.
Теперь организатор стал фигурантом еще одного уголовного дела. Ему грозит дополнительно до двух лет заключения.
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