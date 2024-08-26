rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Стало известно, кто открыл казино в колонии в Ростовской области

Стало известно, кто открыл казино в колонии в Ростовской области Новочеркасска

26 августа 2024, 13:23
Фото: ТГ канал «Че по Ростову"/оперативное видео
Стало известно, кто открыл казино в колонии в Ростовской области

В УФСБ Ростовской области рассказали, кто открыл казино в колонии Новочеркасска

В Ростовской области заключенный в колонии устраивал азартные игры, сообщили в региональном УФСБ.

В исправительном учреждении № 14, расположенном в Ростовской области, обнаружили все необходимое для проведения игр. В ходе оперативных действий мероприятий нашли сим-карты, телефон, а также набор фишек и карт. Все это использовалось для организации азартных развлечений.

Организатором оказался заключенный. Его задачей было вести учет участников, фиксировать итоги игр и каждые две недели переводить средства на разные банковские счета.

В Батайске администратор FixPrice обнес сейф на работе и проиграл украденное в казино
Узнать подробнее
Фото: ТГ канал «Че по Ростову"/оперативное видео

Теперь организатор стал фигурантом еще одного уголовного дела. Ему грозит дополнительно до двух лет заключения.

Читайте также о том, как в Ростове домработница украла у хозяев украшения на несколько миллионов рублей, чтобы поиграть в казино.

Читайте также:
В Батайске администратор FixPrice обнес сейф на работе и проиграл украденное в казиноПолиция накрыла очередное крупное казино в Ростовской областиСтроившего казино в «Азов-Сити» бизнесмена Таймасова обьявили в международный розыск
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азартные игры#Колония#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области в колонии открыли казино, а жители скупают виллы с бассейнами
Сегодня, 15:12
Стало известно, какие новые предметы введут в школах Ростовской области с 1 сентября
Сегодня, 15:09
Зоолог рассказал, почему в Ростовской области не травят расплодившиеся комаров
Сегодня, 15:02
Школьницам из Таганрога предъявили обвинение из-за избиения сверстницы на камеру
Сегодня, 14:31
Власти Азова через суд требуют от православного прихода снести здание
Сегодня, 14:05
Мошенник из Ростовской области заставлял таксистов покупать еду для чиновников
Сегодня, 13:34