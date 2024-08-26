Суд в Ростовской области принял решение уничтожить один пряник

Изначально с иском обратилась компания «Аэроплан», которая потребовала компенсацию c предпринимательницы Натальи Кнуренко. Причиной стали нарушения исключительных прав на товарные знаки, а также на изображения героев мультфильма Симки, Папуса и Нолика.