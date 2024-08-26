Суд в Ростовской области принял решение уничтожить один пряник

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Изначально с иском обратилась компания «Аэроплан», которая потребовала компенсацию c предпринимательницы Натальи Кнуренко. Причиной стали нарушения исключительных прав на товарные знаки, а также на изображения героев мультфильма Симки, Папуса и Нолика.
В итоге требования удовлетворили частично. Всего взыскали более 40 тысяч рублей.
«По вступлении в законную силу настоящего судебного акта, вещественное доказательство — пряник в количестве одной штуки, уничтожить», — говорится в решении суда.
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