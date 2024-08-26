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Суд в Ростовской области принял решение уничтожить один пряник

Суд в Ростовской области принял решение уничтожить один пряник

26 августа 2024, 05:52
Фото: pxhere.com
В Ростовской области по решению суда будет уничтожен пряник, ставший вещественным доказательством, сообщает арбитражный суд.

Изначально с иском обратилась компания «Аэроплан», которая потребовала компенсацию c предпринимательницы Натальи Кнуренко. Причиной стали нарушения исключительных прав на товарные знаки, а также на изображения героев мультфильма Симки, Папуса и Нолика.

В итоге требования удовлетворили частично. Всего взыскали более 40 тысяч рублей.

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«По вступлении в законную силу настоящего судебного акта, вещественное доказательство — пряник в количестве одной штуки, уничтожить», — говорится в решении суда.

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