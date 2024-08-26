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Карпин прокомментировал проигрыш ФК «Ростов» команде «Локомотив»

«Тяжело выигрывать, если дарить голы»: Карпин высказался о поражении ФК «Ростов»

26 августа 2024, 06:49
Фото: ФК «Ростов»
Карпин прокомментировал проигрыш ФК «Ростов» команде «Локомотив»

Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин озвучил свои мысли по поводу поражения «Локомотиву», сообщает Sports.ru.

Матч состоялся в столице, на спортивной площадке «РЖД Арена», где хозяева поля победили с результатом 3:2. Уже на десятой минуте полузащитник команды Алексей Батраков забил первый мяч.

В результате «Локомотив» стал лидером турнирной таблицы чемпионата России. Ростовчане сейчас находятся на восьмом месте.

Карпин заявил, что если два гола — такие как первый и третий — дарить «Локомотиву», то тяжело выигрывать. По его словам, теперь они будут разбирать причины сложившейся ситуации.

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Тренер рассказал, что были некоторые моменты, которые понравились. Но окончательный счет все перечеркнул.

«Да, были такие моменты, но когда вот так проиграли, это перевешивает все», — уточнил он.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Футбол#Ростов#Карпин#Локомотив
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