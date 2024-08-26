«Тяжело выигрывать, если дарить голы»: Карпин высказался о поражении ФК «Ростов»

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Матч состоялся в столице, на спортивной площадке «РЖД Арена», где хозяева поля победили с результатом 3:2. Уже на десятой минуте полузащитник команды Алексей Батраков забил первый мяч.
В результате «Локомотив» стал лидером турнирной таблицы чемпионата России. Ростовчане сейчас находятся на восьмом месте.
Карпин заявил, что если два гола — такие как первый и третий — дарить «Локомотиву», то тяжело выигрывать. По его словам, теперь они будут разбирать причины сложившейся ситуации.
Тренер рассказал, что были некоторые моменты, которые понравились. Но окончательный счет все перечеркнул.
«Да, были такие моменты, но когда вот так проиграли, это перевешивает все», — уточнил он.
Ранее ФК «Ростов» оштрафовали на 350 тысяч из-за судьи, который не мог уйти с поля.