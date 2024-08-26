«Ужас какой-то»: полчища комаров атаковали Таганрог

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Горожане побывали в Приморском парке, где посетили кафе у воды. Но отдыху помешало очень большое количество насекомых, которых можно было собирать ладонями.
Пользователи в комментариях написали, что подобное происходит каждое лето.
«Вы в первый раз комаров видите? Такое каждое лето», — пишут горожане.
«Такое ощущение, что они и зимой скоро будут летать», — сообщили местные жители. Другие написали, что необходимо обрабатывать территории против насекомых, но этим никто не занимается.
«Тут в квартире кишат. Ужас какой-то. Днем на пляже по тебе пляшут», — заявляют пользователи.
Ранее стало известно, кто покрыл набережную Таганрога густой паутиной.