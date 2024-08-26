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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Полчища комаров атаковали Таганрог

«Ужас какой-то»: полчища комаров атаковали Таганрог

26 августа 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney

Полчища комаров атаковали Таганрог

В Таганроге в конце августа появилось огромное количество комаров, сообщили местные жители в Telegram-канале «Таганрог. Происшествия».

Горожане побывали в Приморском парке, где посетили кафе у воды. Но отдыху помешало очень большое количество насекомых, которых можно было собирать ладонями.

Пользователи в комментариях написали, что подобное происходит каждое лето.

«Вы в первый раз комаров видите? Такое каждое лето», — пишут горожане.

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«Такое ощущение, что они и зимой скоро будут летать», — сообщили местные жители. Другие написали, что необходимо обрабатывать территории против насекомых, но этим никто не занимается.

Видео: Таганрог. Происшествия — тг

«Тут в квартире кишат. Ужас какой-то. Днем на пляже по тебе пляшут», — заявляют пользователи.

Ранее стало известно, кто покрыл набережную Таганрога густой паутиной.

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