В 2025 году может выйти новая часть Heroes of Might and Magic

Неизвестно, будет ли игра официально доступна для пользователей в России. Поскольку проект находится в разработке у Ubisoft, велика вероятность, что нет. Однако страница игры в Steam сейчас активна, что создает надежду на возможное исключение для российских игроков, проявляющих интерес к данному проекту.