В 2025 году может выйти новая часть Heroes of Might and Magic

Во втором квартале 2025 года планируется выход новой части культовой игры Heroes of Might and Magic: Olden Era. Известно, что проект порадует игроков потрясающей графикой и имеет все шансы полноценно возродить серию. Созданием игры будут заниматься российские разработчики.

Студия Unfrozen из Санкт-Петербурга, переехавшая на Кипр, будет работать над созданием игры, пишет newkhakasiya.online. Издателем выступит компания Ubisoft. При просмотре трейлера сразу привлекает внимание визуальное оформление игры. Даже те, кто не разделяет глубокую привязанность российской аудитории к третьей части «Героев», могут испытать ностальгию от этого художественного стиля. Особенно заметен контраст с предыдущими играми серии, где акцент смещался на реалистичную графику вместо традиционного «сказочного» стиля. Такое решение не принесло высоких результатов. Используемый в новой части подход более удачен, ведь детям нравятся «мультфильмы». События новой игры развернутся на континенте Джадам на планете Энрот и будут происходить задолго до событий предыдущих частей серии. Игрокам предложат нелинейную сюжетную кампанию, случайно сгенерированные сценарии и мультиплеер. Встроенный редактор позволит создавать уникальные истории и делиться ими с другими игроками. В игре будут представлены шесть фракций: люди, нежить, феи, тёмные эльфы и демоны-насекомые. В данный момент информации о последней фракции нет. Неизвестно, будет ли игра официально доступна для пользователей в России. Поскольку проект находится в разработке у Ubisoft, велика вероятность, что нет. Однако страница игры в Steam сейчас активна, что создает надежду на возможное исключение для российских игроков, проявляющих интерес к данному проекту.