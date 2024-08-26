В Пролетарске отказались от празднования Дня города из-за пожара на нефтебазе

В Пролетарском районе действует режим ЧС. С 18 августа там не могут потушить пожар на нефтебазе. Возгорание там вспыхнуло после атаки беспилотников. Огонь тушат больше 600 спасателей, авиация и пожарный поезд. Десятки спасателей получили травмы и ожоги во время тушения пожара.