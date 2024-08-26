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Published Сегодня, 15:25

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Updated Сегодня, 15:26

Празднование Дня города Пролетарска отменили из-за ЧС

В Пролетарске отказались от празднования Дня города из-за пожара на нефтебазе

26 августа 2024, 15:25
Фото: 1MI
Празднование Дня города Пролетарска отменили из-за ЧС
Празднование Дня города Пролетарска отменили из-за ЧС, сообщила пресс-служба местной администрации.

Из-за сложной ситуации в Пролетарском районе отменили празднование 100-летия со дня основания муниципалитета. Также в самом Пролетарске отказались от проведения Дня города.

«Просим отнестись с пониманием!» — заключили власти.

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В Пролетарском районе действует режим ЧС. С 18 августа там не могут потушить пожар на нефтебазе. Возгорание там вспыхнуло после атаки беспилотников. Огонь тушат больше 600 спасателей, авиация и пожарный поезд. Десятки спасателей получили травмы и ожоги во время тушения пожара.

Ранее появилось видео полыхающей больше недели нефтебазы в Пролетарске.

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