В Пролетарске отказались от празднования Дня города из-за пожара на нефтебазе

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Из-за сложной ситуации в Пролетарском районе отменили празднование 100-летия со дня основания муниципалитета. Также в самом Пролетарске отказались от проведения Дня города.
«Просим отнестись с пониманием!» — заключили власти.
В Пролетарском районе действует режим ЧС. С 18 августа там не могут потушить пожар на нефтебазе. Возгорание там вспыхнуло после атаки беспилотников. Огонь тушат больше 600 спасателей, авиация и пожарный поезд. Десятки спасателей получили травмы и ожоги во время тушения пожара.
Ранее появилось видео полыхающей больше недели нефтебазы в Пролетарске.