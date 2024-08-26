В Ростове агрессивный мужчина с топором бросался на людей у детской площадки

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Очевидцы рассказали, что происшествие случилось на Темернике. Ростовчане пытались отобрать топор у нападавшего.
«В это время на фоне женщины таскали друг друга за волосы», — говорится в публикации.
Автор разместил видео, на котором показал потасовку. Теперь эту ситуацию прокомментировали в региональном УМВД.
«Поступило сообщение о конфликте на улице Миронова. В отношении двух граждан составлены административные протоколы по статье „Мелкое хулиганство“, — уточнили в полиции.
Отмечается, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее рецидивист во время застолья до смерти забил своего друга в Ростовской области.