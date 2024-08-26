rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Ростовчанин с топором нападал на людей у детской площадки

В Ростове агрессивный мужчина с топором бросался на людей у детской площадки

26 августа 2024, 07:13
Фото: Pxhere
Ростовчанин с топором нападал на людей у детской площадки
В Ростове-на-Дону мужчина с топором бросался на людей, которые находились рядом с детской площадкой, сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

Очевидцы рассказали, что происшествие случилось на Темернике. Ростовчане пытались отобрать топор у нападавшего.

«В это время на фоне женщины таскали друг друга за волосы», — говорится в публикации.

Шакал напал на жителей Ростовской области
Узнать подробнее
Видео: t.me/etorostov

Автор разместил видео, на котором показал потасовку. Теперь эту ситуацию прокомментировали в региональном УМВД.

«Поступило сообщение о конфликте на улице Миронова. В отношении двух граждан составлены административные протоколы по статье „Мелкое хулиганство“, — уточнили в полиции.

Отмечается, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее рецидивист во время застолья до смерти забил своего друга в Ростовской области.

Читайте также:
Шакал напал на жителей Ростовской областиНапавшего на полицейских мужчину убили в Ростове-на-ДонуПолиция проверит треш-блогера, напавшего на японское бистро в Ростове
#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Темерник#Очевидцы#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области пожарных увозят на скорых и запретили праздники
Вчера, 16:48
Появилось страшное видео полыхающей больше недели нефтебазы в Пролетарске
Вчера, 16:55
В Таганроге зафиксировано массовое нашествие хирономид
Вчера, 17:03
Упаковочная пленка оставила без света часть Ростовской области
Вчера, 14:37
«Только пафос и пар»: ростовчане рассказали, что творится в лучших школах региона
Вчера, 13:16
Возможны два варианта: как будет работать Telegram в Ростове после задержания Дурова
Вчера, 17:13