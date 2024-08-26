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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

В Ростове-на-Дону 30-градусная жара сохранится до сентября

В Ростове-на-Дону 30-градусная жара сохранится до сентября

26 августа 2024, 05:08
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону сильная жара будет сохраняться в конце августа и начале сентября, сообщили синоптики.

В понедельник термометры покажут +33 градуса, будет солнечно, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Во вторник придет облачная погода, температура поднимется до +34 градусов.

Аналогичные погодные условия ожидаются и в среду. С четверга по субботу, с 29 по 31 августа, будет облачно, а воздух прогреется до +32 градусов.

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В воскресенье, 1 сентября, температура составит +31 градус. Согласно прогнозам, ветер станет еще сильнее.

Ночью температура будет падать до +22 градусов. Осадков в эти периоды ждать не стоит.

Ранее из-за ливня в городе дороги превратились в настоящие реки.

До этого проспект Стачки затопило в городе во время плохой погоды.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Жара#Синоптики
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