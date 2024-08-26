В Ростове-на-Дону 30-градусная жара сохранится до сентября

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В понедельник термометры покажут +33 градуса, будет солнечно, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Во вторник придет облачная погода, температура поднимется до +34 градусов.
Аналогичные погодные условия ожидаются и в среду. С четверга по субботу, с 29 по 31 августа, будет облачно, а воздух прогреется до +32 градусов.
В воскресенье, 1 сентября, температура составит +31 градус. Согласно прогнозам, ветер станет еще сильнее.
Ночью температура будет падать до +22 градусов. Осадков в эти периоды ждать не стоит.
Ранее из-за ливня в городе дороги превратились в настоящие реки.
До этого проспект Стачки затопило в городе во время плохой погоды.