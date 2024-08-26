В Ростове-на-Дону выпустили книгу про креативное развитие региона

Posted 26 августа, 15:14
Published 26 августа, 15:14
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Необходимость данного исследования вызвана принятием федерального закона «О развитии креативных индустрий в Российской Федерации» и потребностью в его реализации на уровне субъектов страны.
В своей книге автор подробно рассматривает состав участников креативных рынков, историческую связь креативных традиций донского казачества и способности инициирования креативных проектов современными местными компаниями в таких сферах, как образование, наука и производство. Высоков подчеркивает, что креативность всегда подразумевает возникновение новых форм, идей и целей, а также нестандартных решений во всех сферах деятельности.
По мнению Василия Высокова, креативность и творчество являются взаимосвязанными понятиями, однако в творчестве ключевым аспектом выступает процесс, тогда как креативность предполагает обязательный результат. Для творчества важно «догадаться», а для креативности нужно еще и «осмелиться» на действие, считает он.
В данной работе представлено множество примеров креативного подхода, который применяет банк «Центр-инвест» совместно со своими клиентами. Это касается таких сфер, как развитие малого бизнеса, внедрение искусственного интеллекта, развитие человеческих ресурсов и реализация стратегий развития региона.
Данные, полученные в ходе анкетирования клиентов банка «Центр-инвест» относительно инновационных преобразований, а также сравнительный анализ статистики креативных сфер Ростовской области и Москвы определяют новые возможности для творческих инициатив в регионе.
Представленные доводы убедительно подкрепляют позицию банка «Центр-инвест», что каждый житель региона обладает креативными способностями. Основной целью стратегии, направленной на развитие креативных индустрий, должно стать наращивание глобальной конкурентоспособности творческого самосознания как населения, так и бизнеса Ростовской области.