В Ростове-на-Дону выпустили книгу про креативное развитие региона

По мнению Василия Высокова, креативность и творчество являются взаимосвязанными понятиями, однако в творчестве ключевым аспектом выступает процесс, тогда как креативность предполагает обязательный результат. Для творчества важно «догадаться», а для креативности нужно еще и «осмелиться» на действие, считает он.