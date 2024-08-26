rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа, 15:14

Published 26 августа, 15:14

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Ростове-на-Дону выпустили книгу про креативное развитие региона

В Ростове-на-Дону выпустили книгу про креативное развитие региона

26 августа 2024, 15:14
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону выпустили книгу про креативное развитие региона
Председатель совета директоров банка «Центр-инвест», доктор экономических наук Василий Высоков представил свою новую книгу под названием «Дон креативный», в которой он анализирует устойчивые подходы к креативному развитию Донского края.

Необходимость данного исследования вызвана принятием федерального закона «О развитии креативных индустрий в Российской Федерации» и потребностью в его реализации на уровне субъектов страны.

В своей книге автор подробно рассматривает состав участников креативных рынков, историческую связь креативных традиций донского казачества и способности инициирования креативных проектов современными местными компаниями в таких сферах, как образование, наука и производство. Высоков подчеркивает, что креативность всегда подразумевает возникновение новых форм, идей и целей, а также нестандартных решений во всех сферах деятельности.

По мнению Василия Высокова, креативность и творчество являются взаимосвязанными понятиями, однако в творчестве ключевым аспектом выступает процесс, тогда как креативность предполагает обязательный результат. Для творчества важно «догадаться», а для креативности нужно еще и «осмелиться» на действие, считает он.

В данной работе представлено множество примеров креативного подхода, который применяет банк «Центр-инвест» совместно со своими клиентами. Это касается таких сфер, как развитие малого бизнеса, внедрение искусственного интеллекта, развитие человеческих ресурсов и реализация стратегий развития региона.

Данные, полученные в ходе анкетирования клиентов банка «Центр-инвест» относительно инновационных преобразований, а также сравнительный анализ статистики креативных сфер Ростовской области и Москвы определяют новые возможности для творческих инициатив в регионе.

Представленные доводы убедительно подкрепляют позицию банка «Центр-инвест», что каждый житель региона обладает креативными способностями. Основной целью стратегии, направленной на развитие креативных индустрий, должно стать наращивание глобальной конкурентоспособности творческого самосознания как населения, так и бизнеса Ростовской области.

Подпишитесь
Очевидцы показали последствия атаки на нефтебазу под Каменском с трассы М-4
Сегодня, 10:42
Окна могло выбить в Каменском районе после атаки беспилотников на нефтебазу
Сегодня, 09:28
Вассерман рассказал, как нефтебазы в Ростовской области защитить от атак БПЛА
Сегодня, 07:23
Общественник выступил за введение единой школьной формы в Ростове
Сегодня, 10:46
Омбудсмен Гайворонский рассказал о новых предметах в школах Ростовской области
Сегодня, 08:34
В Ростовской области со скидкой продают BMW коррумпированного полицейского
Сегодня, 08:47