В Ростовской области в колонии открыли казино, а жители скупают виллы с бассейнами

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Днём 26 августа на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе собралась пробка в 15 километров. Причиной происшествия стал перевернувшийся грузовик. Фура во время движения опрокинулась на бок и заняла таким образом несколько полос движения. Дорожную ситуацию на трассе осложнили и другие мелкие аварии.
По данным регионального ГИБДД, водитель автомобиля Volvo, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание большегрузного автомобиля.
Около 17.30 мск движение по трассе восстановили. В результате аварии никто не пострадал.
К настоящему часу пробка не рассосалась, а лишь немного уменьшилась.
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Организатором подпольного казино признали одного из заключённых. Он вёл списки играющих, записывал результаты игр и два раза в месяц переводил деньги на различные счета. В отношении него возбудили одно уголовное дело. Ему грозит ещё два года лишения свободы.
Аналитики «Авито Недвижимость» сообщили, что в Ростовской области за месяц на рынке недвижимости на 4% увеличилось число загородных объектов с бассейнами. Они составляют 3% от всех объектов недвижимости, выставленных на продажу в регионе.
Стоимость такого дома в области достигает 15 миллионов рублей. Средняя площадь объектов с бассейном составляет 249 квадратным метров. Эксперты отмечают, что высокая стоимость загородной недвижимости с бассейнами объясняется в том числе размером таких объектов. В Ростовской области обычные загородные дома без бассейнов по площади чуть превышают 110 квадратных метров.
При этом в Ростовской области спрос на покупку домов с бассейнами только за месяц вырос на 6%.