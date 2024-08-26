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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

На Дону фура заблокировала движение по трассе, пока в колонии вскрыли казино

В Ростовской области в колонии открыли казино, а жители скупают виллы с бассейнами

26 августа 2024, 15:12
Фото: rostovgazeta.ru
На Дону фура заблокировала движение по трассе, пока в колонии вскрыли казино
Фура заблокирована движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, тем временем в Новочеркасске в колонии вскрыли подпольное казино, а жители активнее стали чаще покупать загородные дома с бассейнами.

Пробка из-за фуры

Днём 26 августа на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе собралась пробка в 15 километров. Причиной происшествия стал перевернувшийся грузовик. Фура во время движения опрокинулась на бок и заняла таким образом несколько полос движения. Дорожную ситуацию на трассе осложнили и другие мелкие аварии.

По данным регионального ГИБДД, водитель автомобиля Volvo, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание большегрузного автомобиля.

Около 17.30 мск движение по трассе восстановили. В результате аварии никто не пострадал.

К настоящему часу пробка не рассосалась, а лишь немного уменьшилась.

Пробка из-за фурыПробка из-за фуры
Пробка из-за фуры
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
Перевернувшаяся фура заблокировала проезд на М-4 «Дон» в Ростовской области
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Казино в колонии

В региональном управлении ФСБ сообщили, что на территории колонии №14 в Новочеркасске заключённые играли в азартные игры. Во время проверки в колонии силовики нашли у осужденных сим-карты, телефоны, игральные фишки и карты.

Организатором подпольного казино признали одного из заключённых. Он вёл списки играющих, записывал результаты игр и два раза в месяц переводил деньги на различные счета. В отношении него возбудили одно уголовное дело. Ему грозит ещё два года лишения свободы.

Казино в колонииКазино в колонии
Казино в колонии
Фото: ТГ канал «Че по Ростову"/оперативная съемка
Казино открыли в колонии в Ростовской области
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Дома с бассейном

Аналитики «Авито Недвижимость» сообщили, что в Ростовской области за месяц на рынке недвижимости на 4% увеличилось число загородных объектов с бассейнами. Они составляют 3% от всех объектов недвижимости, выставленных на продажу в регионе.

Стоимость такого дома в области достигает 15 миллионов рублей. Средняя площадь объектов с бассейном составляет 249 квадратным метров. Эксперты отмечают, что высокая стоимость загородной недвижимости с бассейнами объясняется в том числе размером таких объектов. В Ростовской области обычные загородные дома без бассейнов по площади чуть превышают 110 квадратных метров.

При этом в Ростовской области спрос на покупку домов с бассейнами только за месяц вырос на 6%.

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