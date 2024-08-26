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Published Сегодня, 17:43

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Updated Сегодня, 17:43

Девятые сутки горит нефтебаза в Пролетарске

В Сети появилось новое видео с последствиями пожара на нефтебазе в Пролетарске

26 августа 2024, 17:43
Фото: 1MI
Девятые сутки горит нефтебаза в Пролетарске
Девятые сутки горит нефтебаза в Пролетарске, видео с места событий делится Telegram-канал «Это Ростов».

Пожар на нефтебазе не могут потушить с 18 августа. Возгорание там образовалось после атаки беспилотников. Дым от пожара окутал Пролетарск и дошёл до соседних городов. Потушить огонь пока не в силах сотни спасателей, авиация и пожарный поезд.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что дым от нефтебазы всё ещё тянется на километры.

Девятые сутки горит нефтебаза в Пролетарске
Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

«Судя по видео, пожар перешёл на новые цистерны, а самые первые уже тлеют — от них идёт белый дым после пролива», — пишут свои предположения местные жители.

Ранее власти Пролетарска призвали жителей надевать маски из-за горения на нефтебазе.

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