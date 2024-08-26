В Сети появилось новое видео с последствиями пожара на нефтебазе в Пролетарске

Пожар на нефтебазе не могут потушить с 18 августа. Возгорание там образовалось после атаки беспилотников. Дым от пожара окутал Пролетарск и дошёл до соседних городов. Потушить огонь пока не в силах сотни спасателей, авиация и пожарный поезд.