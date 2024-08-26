В Сети появилось новое видео с последствиями пожара на нефтебазе в Пролетарске

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Пожар на нефтебазе не могут потушить с 18 августа. Возгорание там образовалось после атаки беспилотников. Дым от пожара окутал Пролетарск и дошёл до соседних городов. Потушить огонь пока не в силах сотни спасателей, авиация и пожарный поезд.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что дым от нефтебазы всё ещё тянется на километры.
«Судя по видео, пожар перешёл на новые цистерны, а самые первые уже тлеют — от них идёт белый дым после пролива», — пишут свои предположения местные жители.
Ранее власти Пролетарска призвали жителей надевать маски из-за горения на нефтебазе.