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Ростовская область не смогла реализовать участки строительных песков и песчаника

Власти не смогли реализовать месторождения песка в Ростовской области

26 августа 2024, 17:01
Фото: 1MI
Ростовская область не смогла реализовать участки строительных песков и песчаника
Ростовская область не смогла реализовать участки строительных песков и песчаника, сообщается на портале ГИС «Торги».

Минприроды Ростовской области признало несостоявшимися два аукциона на право пользования участком «Кагальницкий VII» с целью изучения, разведки и добычи строительных песков и на право пользования участком «Родионово-Несветайское 1» с целью разведки и добычи песчаника.

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Торги, связанные с участком «Кагальницкий VII», не состоялись, потому что на участие в них получили только одну заявку. В случае участка «Родионово-Несветайское 1» не удалось дождаться ни одной заявки.

Стартовый платёж за право пользования участком «Кагальницкий VII» устанавливали в размере 1,1 миллиона рублей, а шаг аукциона составлял 115,1 тысячи рублей. Победитель аукциона смог бы пользоваться участком в течение 25 лет.

Стартовый платёж за право пользования участком «Родионово-Несветайское 1» установили в размере 7,6 миллиона рублей, а шаг аукциона равнялся 766,9 тысячи рублей. Предполагалось, что победитель аукциона получит участок в право пользования на срок в 12 лет.

Ранее в регионе объявили тендер на право пользования месторождением «Самарское» с целью разведки и добычи песка и суглинка.

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