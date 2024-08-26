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Губернатор перестал комментировать пожар на нефтебазе в Пролетарске

Губернатор перестал комментировать пожар на нефтебазе в Пролетарске

26 августа 2024, 11:59
Фото: «Наша недея. пролетарск"/Леонид Заплаткин
Губернатор перестал комментировать пожар на нефтебазе в Пролетарске
В Пролетарске Ростовской области больше недели полыхает топливо на нефтебазе, а глава региона Василий Голубев не дает никких комментариев в связи с происшествием.

Напомним, в ночь на воскресенье, 18 августа, система ПВО успешно отбила атаку БПЛА. Тем не менее, части устройства упали на территории промышленных складов в Пролетарске, что стало причиной воспламенения дизельного топлива.

Огонь до сих пор не удалось потушить, для этого задействовали сотни людей. Сообщалось, что 47 человек получили травмы, из них пятеро были отправлены в реанимационное отделение.

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Прошло уже более недели, но новой информации о локализации либо ликвидации огня не поступало. Между тем, очевидцы в соцсетях продолжают публиковать видео с пожаром.

По их словам, дым от возгорания якобы перекрывает видимость на дорогах. В последний раз губернатор давал комментарий по поводу возгорания нефтебазы в своем Telegram во вторник, 20 августа.

Какая именно сейчас площадь возгорания, не разглашается. Также нет сроков, которые могут потребоваться для тушения огня.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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