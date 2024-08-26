Губернатор перестал комментировать пожар на нефтебазе в Пролетарске

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Напомним, в ночь на воскресенье, 18 августа, система ПВО успешно отбила атаку БПЛА. Тем не менее, части устройства упали на территории промышленных складов в Пролетарске, что стало причиной воспламенения дизельного топлива.
Огонь до сих пор не удалось потушить, для этого задействовали сотни людей. Сообщалось, что 47 человек получили травмы, из них пятеро были отправлены в реанимационное отделение.
Прошло уже более недели, но новой информации о локализации либо ликвидации огня не поступало. Между тем, очевидцы в соцсетях продолжают публиковать видео с пожаром.
По их словам, дым от возгорания якобы перекрывает видимость на дорогах. В последний раз губернатор давал комментарий по поводу возгорания нефтебазы в своем Telegram во вторник, 20 августа.
Какая именно сейчас площадь возгорания, не разглашается. Также нет сроков, которые могут потребоваться для тушения огня.