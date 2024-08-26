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Власти Пролетарска призвали жителей надевать маски из-за горения на нефтебазе

Власти Пролетарска призвали жителей надевать маски из-за горения на нефтебазе

26 августа 2024, 16:25
Фото: 1MI
Власти Пролетарска призвали жителей надевать маски из-за горения на нефтебазе
Показатели вредных веществ в воздухе в Пролетарском районе не превышают предельно-допустимых показателей, сообщили в администрации муниципалитета.

Состояние воздуха в Пролетарском районе проверяют сотрудники управления Роспотребнадзора и специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области». Власти заверяют, что мониторинг качества воздуха проводится ежедневно. По их словам, сейчас показатели вредных веществ в воздухе не превышают предельно-допустимых показателей.

«При ухудшении обстановки необходимо по возможности находиться в закрытых помещениях, уплотнив форточки, фрамуги влажной тканью», — напоминают в администрации Пролетарского района.

На улице местных жителей призвали пользоваться увлажнёнными масками, полотенцами или марлевыми повязками «для не допущения проникновения в дыхательные пути продуктов горения». Скот власти попросили держать в закрытых загонах.

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Ранее эколог рассказал, как огромный пожар в Пролетарске сказался на экологии региона.

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