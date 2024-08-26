Власти Пролетарска призвали жителей надевать маски из-за горения на нефтебазе

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Состояние воздуха в Пролетарском районе проверяют сотрудники управления Роспотребнадзора и специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области». Власти заверяют, что мониторинг качества воздуха проводится ежедневно. По их словам, сейчас показатели вредных веществ в воздухе не превышают предельно-допустимых показателей.
«При ухудшении обстановки необходимо по возможности находиться в закрытых помещениях, уплотнив форточки, фрамуги влажной тканью», — напоминают в администрации Пролетарского района.
На улице местных жителей призвали пользоваться увлажнёнными масками, полотенцами или марлевыми повязками «для не допущения проникновения в дыхательные пути продуктов горения». Скот власти попросили держать в закрытых загонах.