Жители Ростовской области стали массово скупать дома с бассейнами

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Ростовской области за месяц на рынке недвижимости на 4% увеличилось число загородных объектов с бассейнами. Они составляют 3% от всех объектов недвижимости, выставленных на продажу в регионе.
Стоимость такого дома составляет в области около 15 миллионов рублей. Средняя площадь таких объектов равняется 249 квадратным метров. Аналитики отмечают, что высокая стоимость загородной недвижимости с бассейнами объясняется в том числе размером таких объектов. В Ростовской области обычные загородные дома без зоны для плавания по площади чуть превышают 110 квадратных метров.
При этом спрос на покупку домов с бассейнами только за месяц вырос в регионе на 6%.