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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Загородные дома с бассейном продают в Ростовской области за 15 млн рублей

Жители Ростовской области стали массово скупать дома с бассейнами

26 августа 2024, 12:49
Фото: Pxhere
Загородные дома с бассейном продают в Ростовской области за 15 млн рублей

Загородные дома с бассейном продают в Ростовской области за 15 млн рублей

За месяц спрос на покупку загородных домов с бассейнами в Ростовской области вырос на 6%, сообщили аналитики «Авито Недвижимость».

В Ростовской области за месяц на рынке недвижимости на 4% увеличилось число загородных объектов с бассейнами. Они составляют 3% от всех объектов недвижимости, выставленных на продажу в регионе.

Стоимость такого дома составляет в области около 15 миллионов рублей. Средняя площадь таких объектов равняется 249 квадратным метров. Аналитики отмечают, что высокая стоимость загородной недвижимости с бассейнами объясняется в том числе размером таких объектов. В Ростовской области обычные загородные дома без зоны для плавания по площади чуть превышают 110 квадратных метров.

При этом спрос на покупку домов с бассейнами только за месяц вырос в регионе на 6%.

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Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону оказался лидером в России по снижению спроса на новостройки.

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