Жители Ростовской области стали массово скупать дома с бассейнами

Стоимость такого дома составляет в области около 15 миллионов рублей. Средняя площадь таких объектов равняется 249 квадратным метров. Аналитики отмечают, что высокая стоимость загородной недвижимости с бассейнами объясняется в том числе размером таких объектов. В Ростовской области обычные загородные дома без зоны для плавания по площади чуть превышают 110 квадратных метров.