rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Западное и Северное шоссе перед Ростовом парализовало из-за трех ДТП

Западное и Северное шоссе перед Ростовом парализовало из-за трех ДТП

26 августа 2024, 07:06
Фото: Pxhere
Западное и Северное шоссе перед Ростовом парализовало из-за трех ДТП
На подъезде к Ростову-на-Дону с южной стороны утром 26 августа произошло сразу три ДТП, из-за которых выезд из Батайска практически встал. следует из информации сервиса «Яндекс.Карты».

Пробки образовались сразу и на Западном, и на Северном шоссе. Заторы парализовали движение в районе круга рядом с ЖК «Северная Звезда». Длина затора на Западном шоссе составила на 10.00 мск 2 километра. На Северном шоссе — 1 километр.

Огромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП с фурами
Узнать подробнее

По сообщениям очевидцев, в это утро на этом отрезке дороги произошло сразу три ДТП. В настоящее время на онлайн-карте указаны данные об одном ДТП в районе Западного шоссе. В региональном ДТП о дорожных событиях пока информацию не предоставляли, информации о пострадавших также пока еще не поступало.

Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону «Газель» протаранила опору железнодорожного моста на Шеболдаева. Пострадал водитель.

Читайте также:
Появилось видео массового ДТП из пяти машин на трассе М-4 «Дон» под РостовомПоявилось видео ДТП с пострадавшими в Ростове, спровоцированное инспектором ДПСВ Ростове-на-Дону уволили инспектора ДПС за ДТП с пострадавшими
#Город#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Дороги#Происшествия#Массовое ДТП
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области пожарных увозят на скорых и запретили праздники
Вчера, 16:48
Появилось страшное видео полыхающей больше недели нефтебазы в Пролетарске
Вчера, 16:55
В Таганроге зафиксировано массовое нашествие хирономид
Вчера, 17:03
Упаковочная пленка оставила без света часть Ростовской области
Вчера, 14:37
«Только пафос и пар»: ростовчане рассказали, что творится в лучших школах региона
Вчера, 13:16
Возможны два варианта: как будет работать Telegram в Ростове после задержания Дурова
Вчера, 17:13