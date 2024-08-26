Западное и Северное шоссе перед Ростовом парализовало из-за трех ДТП

По сообщениям очевидцев, в это утро на этом отрезке дороги произошло сразу три ДТП. В настоящее время на онлайн-карте указаны данные об одном ДТП в районе Западного шоссе. В региональном ДТП о дорожных событиях пока информацию не предоставляли, информации о пострадавших также пока еще не поступало.