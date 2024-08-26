Западное и Северное шоссе перед Ростовом парализовало из-за трех ДТП

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Пробки образовались сразу и на Западном, и на Северном шоссе. Заторы парализовали движение в районе круга рядом с ЖК «Северная Звезда». Длина затора на Западном шоссе составила на 10.00 мск 2 километра. На Северном шоссе — 1 километр.
По сообщениям очевидцев, в это утро на этом отрезке дороги произошло сразу три ДТП. В настоящее время на онлайн-карте указаны данные об одном ДТП в районе Западного шоссе. В региональном ДТП о дорожных событиях пока информацию не предоставляли, информации о пострадавших также пока еще не поступало.
Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону «Газель» протаранила опору железнодорожного моста на Шеболдаева. Пострадал водитель.