Жителям Пролетарска выплатят компенсации из-за страшного пожара

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В данный момент идет подготовка документов для выплаты семи семьям. Их имущество пострадало во время пожара 23 августа.
Для тех, у кого имущество первой необходимости было уничтожено полностью, предусмотрена выплата на сумму 150 тысяч рублей, а если оно пострадало частично — 75 тысяч рублей.
Добавим, что в Пролетарске продолжает гореть Нефтебаза, которая вспыхнула более недели назад. Причиной стали упавшие обломки сбитого БПЛА.