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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Жителям Пролетарска выплатят компенсации из-за страшного пожара

Жителям Пролетарска выплатят компенсации из-за страшного пожара

26 августа 2024, 12:05
Фото: Волгодонская епархия/Епископ-Антоний Азизов
Жителям Пролетарска выплатят компенсации из-за страшного пожара
В Ростовской области перечислят деньги жителям Пролетарска, чье имущество пострадало во время пожара, сообщили в райадминистрации.

В данный момент идет подготовка документов для выплаты семи семьям. Их имущество пострадало во время пожара 23 августа.

Тогда огонь перекинулся с горящего камыша, из-за чего полностью выгорели три дома, а пять других были повреждены. В соответствии с законодательством, каждому из 21 пострадавшего, включая пятерых детей, положена разовая компенсация в размере 15 тысяч рублей.

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у кого имущество первой необходимости было уничтожено полностью, предусмотрена выплата на сумму 150 тысяч рублейу кого имущество первой необходимости было уничтожено полностью, предусмотрена выплата на сумму 150 тысяч рублей
у кого имущество первой необходимости было уничтожено полностью, предусмотрена выплата на сумму 150 тысяч рублей
Фото: Волгодонская епархия/Епископ-Антоний Азизов

Для тех, у кого имущество первой необходимости было уничтожено полностью, предусмотрена выплата на сумму 150 тысяч рублей, а если оно пострадало частично — 75 тысяч рублей.

Добавим, что в Пролетарске продолжает гореть Нефтебаза, которая вспыхнула более недели назад. Причиной стали упавшие обломки сбитого БПЛА.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Компенсации#Происшествия#Пролетарск
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