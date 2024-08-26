Жителям Пролетарска выплатят компенсации из-за страшного пожара

Тогда огонь перекинулся с горящего камыша, из-за чего полностью выгорели три дома, а пять других были повреждены. В соответствии с законодательством, каждому из 21 пострадавшего, включая пятерых детей, положена разовая компенсация в размере 15 тысяч рублей.