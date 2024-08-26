Зоолог рассказал, почему в Ростовской области не травят расплодившиеся комаров

Собеседник соглашается, что крайне неприятно, когда эти насекомые залетают в глаза, в нос, или в рот. Однако, по словам зоолога, эти комары не кусаются. А их личинки и вовсе несут несомненную пользу. Они являются кормовым объектом для большого числа рыб.