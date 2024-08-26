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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Зоолог рассказал, почему придется смириться с нашествием зеленых комаров в Таганроге

Зоолог рассказал, почему в Ростовской области не травят расплодившиеся комаров

26 августа 2024, 15:02
Фото: rostovgazeta.ru
Зоолог рассказал, почему придется смириться с нашествием зеленых комаров в Таганроге

Зоолог рассказал, почему придется смириться с полчищами комаров в Таганроге

Нашествие зеленых комаров в Таганроге — это обычное явление. В зависимости от погодных условий, в теплый сезон их становится то больше, то меньше, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Напомним, что Таганрог снова столкнулся с нашествием зеленых комаров. Местные жители возмущаются насекомыми, облепившими автобусные остановки и другие объекты.

«Таганрогский залив Азовского моря распресняется, и там развивается много личинок зеленых комаров. Видимо, в этом году сложились хорошие погодные условия для развития личинок. Они выживают в больших количествах, формируя большое число комаров. За теплый сезон эти комары — звонцы, дают несколько поколений. Сейчас их появилось много из-за того, что вылупилось следующее поколение», — отмечает Александр Евсюков.
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Зоолог рассказал, почему придется смириться с нашествием зеленых комаров в Таганроге
Видео: Видео t.me/taganrog_chp61

Собеседник соглашается, что крайне неприятно, когда эти насекомые залетают в глаза, в нос, или в рот. Однако, по словам зоолога, эти комары не кусаются. А их личинки и вовсе несут несомненную пользу. Они являются кормовым объектом для большого числа рыб.

«Избавиться от нашествия зеленых комаров, скорее всего, не получится. Для этого придется применять химикаты, а делать это никто не будет, поскольку применение таких средств нанесет урон экосистеме Азовского моря», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в мае 2024 года зеленые комары, как в фильмах ужаса, массово облепляли дома и машины в Таганроге.

«Как в фильме ужасов»: зеленые комары массово облепили дома и машины в Таганроге
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