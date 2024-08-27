64% россиян встречаются с дезинформацией хотя бы раз в неделю

Он отметил, что 46% опрошенных знакомы с понятием фактчекинга или слышали о нем, 18% обладают лишь поверхностными знаниями. Кроме того, 45% респондентов утверждают, что действующих мер по борьбе с дезинформацией недостаточно. При этом главная проблема заключается в необходимости привлечь к ответственности тех, кто распространяет ложные сведения, а также в блокировке их источников. Однако выполнение этого запроса зачастую оказывается затруднительным. Об этом пишет 56orb.ru.