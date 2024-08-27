64% россиян встречаются с дезинформацией хотя бы раз в неделю

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Эту информацию озвучил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году», проходившей в ТАСС.
Он отметил, что 46% опрошенных знакомы с понятием фактчекинга или слышали о нем, 18% обладают лишь поверхностными знаниями. Кроме того, 45% респондентов утверждают, что действующих мер по борьбе с дезинформацией недостаточно. При этом главная проблема заключается в необходимости привлечь к ответственности тех, кто распространяет ложные сведения, а также в блокировке их источников. Однако выполнение этого запроса зачастую оказывается затруднительным. Об этом пишет 56orb.ru.
Также отмечается, что в настоящее время на просторах Рунета наблюдается сокращение количества копий фейковых новостей, хотя их уникальное число остается примерно на прежнем уровне. Как сообщил Табак, до 6 августа 2024 года было зафиксировано снижение количества фейков, связанных с темой специальной военной операции. В июле количество просмотров упало до 35%, однако в августе, после инцидента в Курской области, оно резко возросло и достигло 81%. Ожидается, что к концу года количество копий фейков может составить около 8 млн.
Для успешной борьбы с дезинформацией крайне важно, чтобы участие в этом процессе принимали не только специалисты, но и пользователи интернета. Об этом рассказала директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Екатерина Ларина. По ее мнению, также необходимо обучать правилам информационной гигиены.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин считает, что один из самых важных и обсуждаемых вопросов заключается в необходимости создания законодательной базы для эффективного противодействия дезинформации. По его данным, в российском законодательстве сегодня отсутствует термин «дипфейк», однако существует четкое определение для понятия «фейковая новость».
Примечательно, что фейковые новости сегодня являются одним из ключевых инструментов в информационной войне. Как добавил представитель Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, большая часть таких фейков имеет кратковременный характер. При этом основная характеристика подобной дезинформации заключается в ее способности заполнять информационное пространство противника за счет своего большого объема, пояснил эксперт.