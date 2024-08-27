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Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту противоправных действий мигранта в Ростове-на-Дону

Бастрыкин вмешался в скандал с оскорблением мигрантом девочки в Ростове

27 августа 2024, 16:22
Фото: СК РФ
Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту противоправных действий мигранта в Ростове-на-Дону
Глава СК РФ поручил доложить о проверке по факту противоправных действий мигранта в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ведомства.

В сети появилась информация о том, на улице в Ростове приезжий из Таджикистана оскорбил несовершеннолетнюю девочку. История обрела общественный резонанс и дошла до СК РФ.

По факту инцидента началась проверка. Следователи усмотрели признаки, позволяющие возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил врио руководителя управления Ростовского Следкома Станиславу Ковалёву доложить ему о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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Ранее толпа избила инвалида-колясочника в Ростове, заступившегося за прохожих.

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