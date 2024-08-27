Бастрыкин вмешался в скандал с оскорблением мигрантом девочки в Ростове

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
В сети появилась информация о том, на улице в Ростове приезжий из Таджикистана оскорбил несовершеннолетнюю девочку. История обрела общественный резонанс и дошла до СК РФ.
По факту инцидента началась проверка. Следователи усмотрели признаки, позволяющие возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил врио руководителя управления Ростовского Следкома Станиславу Ковалёву доложить ему о ходе проверки и установленных обстоятельствах.