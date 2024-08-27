Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую этапировали в колонию

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
По информации издания, колония находится в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. До этого Быковская находилась в СИЗО.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что ее задержали еще в 2019 году и обвинили в превышении полномочий. Речь шла об ограничении конкуренции во время конкурса на утилизацию медотходов в интересах организации «Центр 100 Ростов-на-Дону».
В 2020 году Быковская покинула свой пост. А суд приговорил обвиняемую к 4,5 годам заключения.
Ранее стало известно, что экс-глава Минздрава Ростовской области подала кассацию в Верховный Суд РФ.