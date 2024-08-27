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Updated Сегодня, 12:02

Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую этапировали в колонию

Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую этапировали в колонию

27 августа 2024, 11:59
Фото: donland.ru
Экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую этапировали в колонию
Бывшую главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую, в отношении которой вынесли приговор, доставили в колонию, сообщает ТАСС.

По информации издания, колония находится в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. До этого Быковская находилась в СИЗО.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что ее задержали еще в 2019 году и обвинили в превышении полномочий. Речь шла об ограничении конкуренции во время конкурса на утилизацию медотходов в интересах организации «Центр 100 Ростов-на-Дону».

Суд подтвердил приговор экс-главе Минздрава Ростовской области Быковской
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В 2020 году Быковская покинула свой пост. А суд приговорил обвиняемую к 4,5 годам заключения.

Ранее стало известно, что экс-глава Минздрава Ростовской области подала кассацию в Верховный Суд РФ.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Минздрав#Татьяна Быковская
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