«Хочу ее продать»: суд показал переписку ростовчан, прокрутивших дочь через мясорубку

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Присяжным заседателям представили некоторые видеозаписи с телефонов обвиняемых Анастасии и Якова Майбороды. Также прокурор зачитала переписку пары друг с другом и родителями. Улики помогли пролить свет на систематизированное домашнее насилие в семье.
Прокурор продемонстрировала несколько видео, которые делал на телефон Яков Майборода. На одном из них он снимал свою жену, пока та вызывала в квартиру сотрудников полиции. Этому предшествовала очередная драка супругов. Побои в молодой семье были систематическим явлением.
— Отойди от меня, пожалуйста, ты слышишь? Отойди от меня, — говорит Яков. Затем Анастасия ударяет его, — Побои пошли. Это серьёзные вещи.
— Сними мои побои. Сними, как ты меня душил, как ты меня на пол кидал. Почему ты это не снимаешь? А? Как ты меня бьёшь? Снимай это, чего ты это не снимаешь? Как я тебя ненавижу. Ты меня уже всю избил. Как я тебя ненавижу! За что ты меня бьёшь? — срывается на рыдания девушка.
На другом видео Анастасия стоит с малышкой на руках и плачет, пока Яков снимает происходящее на видео.
— Какая ты мне жена? Ты больная. Ты зачем на ребёнка орёшь, как резанная? Ты ребёнка травмируешь, ты понимаешь это? Она устраивает скандал, и ребёнок вот так вот плачет в истерике, — сопровождает видео своими комментариями Яков.
— Отойди от меня, — просит мужа Анастасия, отмечая, что он «под грибами».
В телефоне Анастасии также нашли видео, запечатлевшие ссоры супругов. К тому же своей матери она отправляла видео с плачущей малышкой и сопровождала его подписью: «Вот так лежит и орёт, а мне всё равно».
В день убийства девочки Яков переписывался со своей матерью. Она отмечала, что сын «не признаёт своих ошибок» и когда-то «может быть слишком поздно». Тот отвечал: «Все мы ошибаемся, идеальных не бывает». «Да, ты прав, но надо уметь признавать свои ошибки и вовремя их исправлять. Потерять — легче, чем потом найти то, что потеряешь», — заключает мать Якова.
Переписка с супругой в трагический день выглядела повседневной. Днём Анастасия просила его забрать её с учёбы, спрашивала о дочке и говорила, что хочет «пури и пончик».
Затем переписку супруги ведут лишь ночью, когда малышка уже умерла. Анастасия пишет мужу: «Где дочь? Верни её быстро. Такое от тебя не ожидала. У меня сердце рвётся. Верни её к маме».
Примечательно, что в чехле от своего телефона девушка бережно хранила фотографию супруга. Со своей мамой Анастасия много и подробно обсуждала проблемы в отношениях с Яковом и трудности с обращением с дочкой.
Мать Анастасии советовала дочери развестись с Яковом после учёбы. Она отмечала, что их отношения вызывали у неё вопросы с самого начала. С её слов, Яков не общался с родственниками Анастасии, а жену «ни во что не ставил».
«Отпусти его и запей водой. Вот что тебя накрывает? Ты же не изменишь ни его, ни ситуацию. Что ты себя пожираешь?» — отмечает мать подсудимой.
Сама Анастасия в переписке утверждала, что Яков «уже хочет сбежать от дочки». Она не раз заводила разговоры о разводе, но заявление так и не подавала.
«Ты не можешь себя контролировать. Я говорила: потерпи до окончания шестого курса. Будь хитрее и пользуйся ситуацией. У тебя не получается и уже не получится, если это уже чёрт знает, какая попытка», — говорит мать Анастасии.
В один из дней Анастасия и Яков помирились. Рассказывая об этом матери, Анастасия написала: «Мы друг друга стоим. Два больных».
«Реально два больных, которые любят только себя, а маленькая кроха страдает. И так будет продолжаться. Вам надо разводиться», — заключает мать обвиняемой.
В периоды семейных ссор Анастасия говорила матери, что ненавидит своего мужа и дочь. Когда малышка плакала, девушка могла закрыть её на кухне, чтобы не слышать криков. Себя она называла плохой мамой и не хотела жить с девочкой без мужа.
«Я готова отвезти её в детский дом. Просто уже не могу», — писала матери Анастасия.
Дочь она иногда называла «девочкой этой» и «сукой». Анастасия просила мать забрать малышку и удочерить её. Бабушка даже была согласна на это, считая, что Анастасии нужно «идти своей дорогой».
«Я не знаю, что мне делать. Я хочу ее продать. Может, узнаешь — нужен кому-то ребёнок?» — пишет Анастасия матери.
В переписке с мамой девушка жалуется, что в детстве ей не хватило любви от папы, и родной дочке она хочет «создать такие же условия».
— Хочешь за себя отомстить своей дочери? — спрашивает у Анастасии мама.
— Да, — отвечает девушка.
— Ты сумасшедшая что ли? Давай я вас лишу родительских прав, удочерю, подам на вас для алиментов, и идите своей дорогой, — пишет бабушка.
Убийство восьмимесячной девочки произошло 28 апреля 2023 года. Изначально Анастасия утверждала, что дочку у неё украл супруг. Он якобы прыснул ей что-то в лицо, она потеряла сознание, а когда пришла в себя, то малышки уже не было.
Прибывшие на место полицейские не заметили никаких следов кражи, но увидели в квартире много следов крови. Проведя обыск, правоохранители нашли в морозилке у супругов останки девочки.