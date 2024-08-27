«Хочу ее продать»: суд показал переписку ростовчан, прокрутивших дочь через мясорубку

В день убийства девочки Яков переписывался со своей матерью. Она отмечала, что сын «не признаёт своих ошибок» и когда-то «может быть слишком поздно». Тот отвечал: «Все мы ошибаемся, идеальных не бывает». «Да, ты прав, но надо уметь признавать свои ошибки и вовремя их исправлять. Потерять — легче, чем потом найти то, что потеряешь», — заключает мать Якова.