Как легко победить усталость

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Основной источник энергии — полноценный сон. Старайтесь спать не менее 8 часов, особенно важно уделять внимание времени с 24:00 до 02:00. При этом учитывайте свои индивидуальные особенности: экстраверты и интроверты восстанавливаются по-разному.
Эмоции имеют решающее значение. Стресс и негативное настроение могут истощать гораздо больше, чем физическая нагрузка.
Чтобы повысить уровень энергии:
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