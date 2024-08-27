Как легко победить усталость

Основной источник энергии — полноценный сон. Старайтесь спать не менее 8 часов, особенно важно уделять внимание времени с 24:00 до 02:00. При этом учитывайте свои индивидуальные особенности: экстраверты и интроверты восстанавливаются по-разному.