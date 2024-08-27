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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Как легко победить усталость

Как легко победить усталость

27 августа 2024, 10:05
Фото: Pxhere
Как легко победить усталость
Как можно справиться с усталостью и внести изменения в свою жизнь, выяснило издание Newia.

Основной источник энергии — полноценный сон. Старайтесь спать не менее 8 часов, особенно важно уделять внимание времени с 24:00 до 02:00. При этом учитывайте свои индивидуальные особенности: экстраверты и интроверты восстанавливаются по-разному.

Эмоции имеют решающее значение. Стресс и негативное настроение могут истощать гораздо больше, чем физическая нагрузка.

Чтобы повысить уровень энергии:

  • пейте больше воды;
  • соблюдайте сбалансированное питание и принимайте витамины группы B;
  • занимайтесь спортом, чтобы стимулировать выработку энергии;
  • на работе планируйте свои задачи, избегайте интриг и позволяйте себе периодический отдых.

Ранее психотерапевт рассказал, почему мужчинам тяжело говорить о чувствах.

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#Илья Протвинов#Общество
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