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Published Сегодня, 13:35

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Жительница Ростова-на-Дону приобрела в магазине партию червивых батончиков

Кишащие червями конфеты-батончики продали ростовчанке в «Магните»

27 августа 2024, 13:35
Фото: Pxhere
Жительница Ростова-на-Дону приобрела в магазине партию червивых батончиков
В Ростове-на-Дону женщина купила конфеты, в которых нашла огромное количество червей, сообщает паблик «В курсе Ростов».

Жители Ростова-на-Дону продолжают жаловаться на некачественную кондитерскую продукцию в сетевых магазинах. Жительница донской столице приобрела популярные арахисовые батончики в «Магните». Дома она обнаружила, что минимум в шести конфетах есть черви. Сам десерт также выглядел сомнительно.

Ростовчане требуют, чтобы сетью занялось соответствующее ведомство: «Да, пора бы уже Роспотребнадзору посетить не только „Магнит“. Продукты просроченные».

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Фото: t.me/vkurserostov

«Мало того, что цены на все повышают, так еще и просрочку продают. Слов нет!», — пишет пользовательница.

Ранее суд в Ростовской области заставил магазин уничтожить один пряник.

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