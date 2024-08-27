Кишащие червями конфеты-батончики продали ростовчанке в «Магните»

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Жители Ростова-на-Дону продолжают жаловаться на некачественную кондитерскую продукцию в сетевых магазинах. Жительница донской столице приобрела популярные арахисовые батончики в «Магните». Дома она обнаружила, что минимум в шести конфетах есть черви. Сам десерт также выглядел сомнительно.
Ростовчане требуют, чтобы сетью занялось соответствующее ведомство: «Да, пора бы уже Роспотребнадзору посетить не только „Магнит“. Продукты просроченные».
«Мало того, что цены на все повышают, так еще и просрочку продают. Слов нет!», — пишет пользовательница.
Ранее суд в Ростовской области заставил магазин уничтожить один пряник.