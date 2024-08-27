Кишащие червями конфеты-батончики продали ростовчанке в «Магните»

Жители Ростова-на-Дону продолжают жаловаться на некачественную кондитерскую продукцию в сетевых магазинах. Жительница донской столице приобрела популярные арахисовые батончики в «Магните». Дома она обнаружила, что минимум в шести конфетах есть черви. Сам десерт также выглядел сомнительно.