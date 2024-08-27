Куда сходить на осеннюю рыбалку в Ростовской области и что можно выловить

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
На реке Маныч есть Веселовское водохранилище, которое местные жители также называют Веселовским морем. Это главное место для рыбалки на реке. В водохранилище обитает около 30 видов рыб, и рыбалка здесь возможна как летом, так и зимой.
В холодное время года здесь часто проводят соревнования по подледной ловле. Некоторые участки водоема подходят для начинающих рыбаков. Кроме того, окружающая природа здесь очень живописна, что позволяет совмещать рыбалку с наслаждением от красочных пейзажей.
В Таганрогском заливе рыбалкой можно заниматься как с берега, так и на воде. Те, кто выбирает ловлю с суши, обычно вылавливают бычков и тарань. Однако если целью служит более крупная рыба, например судак, лещ или щука, придется отправиться на лодке подальше от побережья.
Среди разнообразия рыб, встречающихся в водах Таганрогского залива, бычки пользуются особой популярностью. Их улов возможен практически круглый год и в любой точке залива.
Стоит помнить, что здесь существуют ограничения на рыболовство в сезоны нереста, это нужно учитывать при планировании поездки на рыбалку.
Одна из самых известных рек России и популярное место для рыбаков — Дон. В верхнем течении, в Шолоховском районе, рыбалка особенно успешна. Здесь «мирные» рыбы, как правило, обитают в местах с слабым течением, тогда как хищники предпочитают перекаты и участки с быстрым течением.
С началом холодов щука начинает активизироваться по всей реке, а судак остается активным до зимы. В начале осени можно также поймать сазана и карпа, а карась и лещ остаются активными немного дольше.
В реке обитает до 70 видов рыб, однако наиболее часто попадаются судак, щука, красноперка, окунь и карась.
Река Сал — это приток Дона, расположенный в юго-восточной части области. Ее русло извивающееся и мелководное, местами глубина составляет всего 5-6 метров, а ширина реки не превышает 20 метров. Окружающая местность крайне тихая и практически не затронута человеком, здесь преобладает дикая природа.
В реке Сал много пищи для рыбы, что способствует наличию крупных сомов и жерехов. Для рыбалки здесь отлично подходит обычный червь, который можно найти после дождя.
Несмотря на свое мрачное название, река изобилует рыбой и привлекает даже начинающих рыбаков. Период с весны до конца мая, до начала цветения воды, является наиболее благоприятным для ловли карася, уклейки, окуня, рыбца и тарани. Ловить рыбу можно как с поплавочной удочкой, так и с донной оснасткой.
Оно известно своими богатыми рыбными запасами. Рыболовы отмечают, что сложный рельеф дна водохранилища, включающий ямы и отмели, а также галечные и песчаные участки, способствует активному росту рыбы. Лучшие места для ловли находятся в широких плесах, старых руслах и зонах впадения небольших рек. Рыбачить можно как на оборудованных турбазах, так и в уединенных местах, например, на косе залива или у Нагайской станицы.
В водохранилище обитают различные виды рыб, такие как карп, сазан, карась, сом, лещ, а также щука, окунь, судак.
Чтобы приготовить прикормку для ловли рыбы, сначала необходимо выбрать основные ингредиенты в зависимости от типа рыбы, которую вы планируете ловить. Для создания эффективной прикормки можно использовать смесь из молотого зерна, а также добавить немного панировочных сухарей. Можно также использовать ароматизаторы, такие как ваниль, анис или анисовое масло, чтобы привлечь рыбу.
Смешайте сухие ингредиенты в нужных пропорциях, чтобы получить однородную массу. Затем постепенно добавляйте воду, чтобы прикормка приобрела нужную консистенцию — она должна быть достаточно влажной, чтобы держаться вместе, но не слишком жидкой. Можно добавить небольшое количество кормовых добавок, таких как рыбная мука или кормовые смеси, чтобы повысить привлекательность для рыбы.
Если ваша цель — ловля крупной рыбы, можно добавить в прикормку мелко нарезанные черви или другие живые приманки. Для ловли мирной рыбы хорошо подойдут измельченные орехи или семена. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать, чтобы добиться однородности, и оставить прикормку на некоторое время, чтобы она пропиталась ароматами и вкусами.
Эта прикормка будет привлекать рыбу за счет ее запаха и вкуса, помогая вам увеличить шансы на успешный улов.
Ранее рыбак в Ростовской области выловил редкую рыбу-убийцу.