Куда сходить на осеннюю рыбалку в Ростовской области и что можно выловить

В Таганрогском заливе рыбалкой можно заниматься как с берега, так и на воде. Те, кто выбирает ловлю с суши, обычно вылавливают бычков и тарань. Однако если целью служит более крупная рыба, например судак, лещ или щука, придется отправиться на лодке подальше от побережья.



Среди разнообразия рыб, встречающихся в водах Таганрогского залива, бычки пользуются особой популярностью. Их улов возможен практически круглый год и в любой точке залива.



Стоит помнить, что здесь существуют ограничения на рыболовство в сезоны нереста, это нужно учитывать при планировании поездки на рыбалку.