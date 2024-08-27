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Published Сегодня, 13:32

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Updated Сегодня, 13:34

Легковушка влетела в машину реанимации в центре Ростова

Легковушка влетела в машину реанимации в центре Ростова

27 августа 2024, 13:32
Фото: видео ТГ «Это Ростов» / 1MI
Легковушка влетела в машину реанимации в центре Ростова
Машина реанимации пострадала в ДТП рядом с Центральным рынком в Ростове, сообщает сообщество ВКонтакте «Это Ростов».

Авария произошла днём 27 августа на улице Станиславского, рядом с Центральным рынком. Машина реанимации ехала в сторону площади Пятого Донского Корпуса, но её не пропустил ехавший перпендикулярно водитель легковушки. Машина влетела в реанимобиль. Удар был таким сильным, что на машине медиков осталась вмятина.

Позже на место происшествия приехала другая реанимация, и врачи смогли уехать.

Из-за ДТП остановлено также движение трамваев.

Инспекторы обстоятельства происшествия не комментировали.

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