Легковушка влетела в машину реанимации в центре Ростова

Авария произошла днём 27 августа на улице Станиславского, рядом с Центральным рынком. Машина реанимации ехала в сторону площади Пятого Донского Корпуса, но её не пропустил ехавший перпендикулярно водитель легковушки. Машина влетела в реанимобиль. Удар был таким сильным, что на машине медиков осталась вмятина.