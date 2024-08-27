Легковушка влетела в машину реанимации в центре Ростова

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Авария произошла днём 27 августа на улице Станиславского, рядом с Центральным рынком. Машина реанимации ехала в сторону площади Пятого Донского Корпуса, но её не пропустил ехавший перпендикулярно водитель легковушки. Машина влетела в реанимобиль. Удар был таким сильным, что на машине медиков осталась вмятина.
Позже на место происшествия приехала другая реанимация, и врачи смогли уехать.
Из-за ДТП остановлено также движение трамваев.
Инспекторы обстоятельства происшествия не комментировали.