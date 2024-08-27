Логвиненко заявил, что зарплаты в Ростове-на-Дону выросли на 21% за год

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Если рассматривать отдельно средние и крупные организации, то здесь зарплаты достигли 80,6 тысячи рублей. Это больше, чем показатели в целом по региону и ЮФО.
Градоначальник уточнил, что средняя зарплата стала больше на 21% по отношению к такому же периоду времени прошлого года. Он также сообщил, что количество официально зарегистрированных безработных уменьшилось в 1,7 раза.
К началу августа количество граждан, которые не трудоустроены, составило 853 человека. Это соответствует минимальному уровню безработицы в городе, который остается на отметке 0,14%.
Ранее ростовчанам назвали профессии, где невозможно много заработать.