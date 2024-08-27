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Логвиненко заявил, что зарплаты в Ростове-на-Дону выросли на 21% за год

Логвиненко заявил, что зарплаты в Ростове-на-Дону выросли на 21% за год

27 августа 2024, 05:44
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с начала года средняя зарплата достигла 65 тысяч рублей, рассказал «РБК Ростов» глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Если рассматривать отдельно средние и крупные организации, то здесь зарплаты достигли 80,6 тысячи рублей. Это больше, чем показатели в целом по региону и ЮФО.

Градоначальник уточнил, что средняя зарплата стала больше на 21% по отношению к такому же периоду времени прошлого года. Он также сообщил, что количество официально зарегистрированных безработных уменьшилось в 1,7 раза.

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К началу августа количество граждан, которые не трудоустроены, составило 853 человека. Это соответствует минимальному уровню безработицы в городе, который остается на отметке 0,14%.

Ранее ростовчанам назвали профессии, где невозможно много заработать.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Зарплаты#Уровень зарплат
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