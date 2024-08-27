Массовое ДТП с шестью машинами заблокировало движение по М-4 под Ростовом

Пробка образовалась на федеральной трассе под Ростовом-на-Дону. Длина затора к настоящему часу достигла чуть больше восьми километров. По предварительным данным, на 1027-м километре дороги столкнулись порядка шести транспортных средств. Сейчас движение идёт по средней полосе дороги.