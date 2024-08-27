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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:19

Пробка собирается на М-4 под Ростовом из-за аварии с шестью машинами

Массовое ДТП с шестью машинами заблокировало движение по М-4 под Ростовом

27 августа 2024, 14:17
Фото: Pxhere
Пробка собирается на М-4 под Ростовом из-за аварии с шестью машинами
На 1027-м километре трассы М-4 «Дон» произошло столкновение шести транспортных средств, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

Пробка образовалась на федеральной трассе под Ростовом-на-Дону. Длина затора к настоящему часу достигла чуть больше восьми километров. По предварительным данным, на 1027-м километре дороги столкнулись порядка шести транспортных средств. Сейчас движение идёт по средней полосе дороги.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности дорожного инцидента уточняются.

Инспекторы просят водителей по возможно ехать в объезд.

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Фото: Инесса/ТГ канал «Трасса М4 Дон»

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