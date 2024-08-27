Омбудсмен рассказал, какие букеты уместно дарить учителям в Ростовской области

Спикер добавляет, что в его бытность, такие цветы никто не покупал. Их чаще всего срывали на приусадебном участке или у бабушки в огороде. Но сейчас стоимость цветов в городах, особенно 1 сентября — это серьезные затраты. Поэтому никто не обязывает дарить учителям цветы.