Омбудсмен рассказал, какие букеты уместно дарить учителям в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
По словам омбудсмена, цветы — это выражение внимания и уважения к педагогу. Более того, в системе образования Ростовской области трудятся, в основном, женщины.
«Мне кажется, что дарить цветы нужно обязательно. Но речь не идет о дорогостоящих букетах. Например, розы дарить не стоит, ведь их дарят любимым женщинам. В основном, учителям дарят осенние цветы — астры, георгины, хризантемы, герберы. Из них чаще всего состоит классический букет для педагога», — отмечает Владимир Гайворонский.
Спикер добавляет, что в его бытность, такие цветы никто не покупал. Их чаще всего срывали на приусадебном участке или у бабушки в огороде. Но сейчас стоимость цветов в городах, особенно 1 сентября — это серьезные затраты. Поэтому никто не обязывает дарить учителям цветы.
«Более того, некоторые наши педагоги к 1 сентября сами просят не дарить им букеты. А вместо этого предлагают приобрести комнатные растения в горшках. Такое решение они объясняют желанием поставить цветок в классе. И вместе с детьми дышать в кабинете чистым воздухом от фотосинтеза, потому, что зеленые растения вырабатывают кислород», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, кто и как поставляет губернаторские букеты в Ростовскую область.