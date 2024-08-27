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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

«В горшках»: какие цветы дарить школьным учителям 1 сентября в Ростовской области

Омбудсмен рассказал, какие букеты уместно дарить учителям в Ростовской области

27 августа 2024, 08:29
Фото: wikimedia.org
«В горшках»: какие цветы дарить школьным учителям 1 сентября в Ростовской области
Никакой обязанности дарить 1 сентября цветы учителям в школах Ростова нет. Это дело добровольное. Но если родители или дети желают подарить букет учителю, они имеют полное право, сообщил RostovGazeta председатель Ростовского облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

По словам омбудсмена, цветы — это выражение внимания и уважения к педагогу. Более того, в системе образования Ростовской области трудятся, в основном, женщины.

«Мне кажется, что дарить цветы нужно обязательно. Но речь не идет о дорогостоящих букетах. Например, розы дарить не стоит, ведь их дарят любимым женщинам. В основном, учителям дарят осенние цветы — астры, георгины, хризантемы, герберы. Из них чаще всего состоит классический букет для педагога», — отмечает Владимир Гайворонский.
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Спикер добавляет, что в его бытность, такие цветы никто не покупал. Их чаще всего срывали на приусадебном участке или у бабушки в огороде. Но сейчас стоимость цветов в городах, особенно 1 сентября — это серьезные затраты. Поэтому никто не обязывает дарить учителям цветы.

сейчас стоимость цветов в городах, особенно 1 сентября — это серьезные затратысейчас стоимость цветов в городах, особенно 1 сентября — это серьезные затраты
сейчас стоимость цветов в городах, особенно 1 сентября — это серьезные затраты
Фото: 1MI
«Более того, некоторые наши педагоги к 1 сентября сами просят не дарить им букеты. А вместо этого предлагают приобрести комнатные растения в горшках. Такое решение они объясняют желанием поставить цветок в классе. И вместе с детьми дышать в кабинете чистым воздухом от фотосинтеза, потому, что зеленые растения вырабатывают кислород», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, кто и как поставляет губернаторские букеты в Ростовскую область.

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