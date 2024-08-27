«Операция отчаяния»: почему в Ростове постоянно возникают конфликты из-за ветклиник

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Updated Сегодня, 14:02
О чем должны знать владельцы домашних животных при обращении в ветеринарную клинику? Какой клинике отдавать предпочтение, и как не допустить самого страшного сценария — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Здоровье домашних животных у их владельцев, как правило, занимает одно из приоритетных мест. Люди идут на все, чтобы видеть своего питомца здоровым.
Однако обращение в ветеринарные клиники нередко может обернуться новыми проблемами. Так, RostovGazeta рассказывала историю про пса Пудинга. Со слов владельцев, его привели в ветклинику почистить зубной камень, после чего у собаки оказалась сломана челюсть. Или историю ростовской кошечки, которой, по словам хозяйки, срезали сосок при стерелизации. И таких случаев в Ростове, к сожалению, не мало.
Теперь в редакцию RostovGazeta обратилась жительница Ростова Диана Гордилова. Ростовчанка рассказала трагичную историю о смерти после лечения в ветклинике любимца своей семьи — кота Джеймса.
Кота Диана взяла из приюта три года назад. На тот момент усатому исполнилось три года, но хорошим здоровьем он не отличался. По словам хозяйки, котик пережил лейкоз, который перевели в стадию ремиссии, вылечили иммунодефицит. Так он дожил до шести лет.
«Однажды я заметила, что Джеймсу стало плохо. Сразу же, несмотря на выходной день, повезла его к открытию в „Донской ветеринарный госпиталь“. Там высказали подозрение, что кот съел что-то не то. Взяли анализы, результат которых должен был прийти только на следующий день. Котику сделали уколы и отправили домой, велев дома тоже делать уколы. Я делала, но это не помогало. Джеймсу становилось все хуже и хуже», — рассказывает Диана.
К вечеру, по словам хозяйки, кот и вовсе лежал без движений. Ростовчанка поняла, что дальше ждать не стоит, и снова повезла кота в ветклинику.
«Клиника уже не работала, но врачи там были. Ветеринар осмотрел кота и поставил диагноз — непроходимость кишечника. Сказал, что срочно нужна операция. Я не медик, но меня смутило, что решение об операции было принято экстренно, не дожидаясь результатов анализов. Но я поверила доктору, сказав, что если нужно — делайте», — говорит Диана.
Операция подтвердила, что у кота действительно была непроходимость кишечника. Врач вырезал опухоль. Однако, по словам Дианы, позже гистология показала, что опухоль была доброкачественной.
«Но после смерти кота выяснилось, что у него была хроническая почечная недостаточность. И с его показателями ни в коем случае нельзя было в экстренном порядке проводить операцию. Мне об этом говорили многие ветеринары, с которыми я потом консультировалась. После операции я каждый день возила кота на капельницы, оставляла его в клинике на 8 часов для процедур. Но лучше ему не становилось. А дома, через несколько дней, в ночь, его состояние окончательно ухудшилось. Донской госпиталь к тому времени уже закрылся, и мне пришлось обратиться в круглосуточную ветклинику — „Айболит“. Там предположили перитонит, сделали укол, но котик умер», — рассказывает собеседница.
Ростовчанка полагает, что без результатов анализов нельзя было проводить операцию. Вопросы у нее вызывает и назначенное после хирургического вмешательства лечение.
«После смерти кота я консультировалась с ветеринарами. Они говорили, что при таких анализах, как у моего кота, капельниц после операции было назначено мало. Ему нужно было вливать препараты чуть ли не литрами. Я не утверждаю, что если бы лечение было другим, котик бы 100% выжил, но, считаю, что шанс на жизнь у него был бы значительно выше», — делится мыслями Диана.
В «Донском ветеринарном госпитале» корреспонденту RostovGazeta сообщили, что на момент обращения Дианы, состояние здоровья кота было угрожающим. Животному требовалась экстренная операция.
«Фактически, это была „операция отчаяния“. Состояние здоровья кота резко ухудшалось. И нельзя было ждать до утра, когда анализы будут готовы. Кот мог не дожить. Поверьте, я бы не стал в нерабочее время, практически ночью делать операцию просто потому, что мне так захотелось», — сообщает директор ветеринарного госпиталя Виталий Кобяков.
Собеседник подчеркивает, что у кота из-за опухоли была непроходимость кишечника. Операция показала: непроходимость привела к тому, что продукты обмена из кишечника поступали в кровь. В итоге развился реактивный панкреатит и реактивный нефрит.
«Я и сейчас думаю о том, нужно ли было дожидаться утра, чтобы получить анализы? И каждый раз, задавая себе этот вопрос, убеждаюсь, что ждать было нельзя. Если бы я не сделал операцию, то оставил животное без единственного шанса на выживание. Была ли допущена халатность? Заверяю, что нет. Я действовал исключительно в интересах кота. И мне очень жаль, что я не смог его спасти, хотя все для этого сделал», — говорит ветеринар.
По словам ветврача, о наличии у кота хронической почечной недостаточности, он узнал уже после смерти животного — от одной из зоозащитниц приюта.
«Но в этом случае есть один важный момент. Если животное погибает, а у владельцев остаются вопросы по его лечению, то почему бы не сделать патологоанатомическое вскрытие? Тогда и будет понятно, можно ли было спасти животное, что было сделано, а что нет. Тогда это принимает законный оборот. А в этом случае кота кремировали, и только через некоторое время пришли ко мне с вопросами. Кстати, я готов на них ответить и иду на диалог. А предъявлять мне претензии других ветеринаров, которые высказывали мнение о лечении не видя кота, очень странно. Оценивать состояние здоровья животного в тот момент, когда проводилась операция, могу только я. А то, что говорят сейчас другие ветеринары — это их субъективное мнение», — отмечает главврач ветеринарного госпиталя.
Владельцы домашних животных из Ростова отмечают, что единого мнения о лучших ветеринарах Ростова, нет ни у кого. У каждого владельца собак и кошек есть свои, «любимые» ветврачи, к которым они каждый раз обращаются за помощью. А есть и список тех, кому люди не доверят домашних питомцев.
Причем, по словам владельцев собак, чаще всего один и тот же ветеринар имеет о своей профессиональной деятельности диаметрально разные мнения. Почему так происходит, владельцы животных объяснить затрудняются.
«У каждого ветврача есть свое „кладбище“ домашних животных», — уверены клиенты ветклиник в Ростове.
Однако эксперты подчеркивают, что существует ряд общих правил, о которых следует помнить владельцам при обращении в ветеринарные клиники.
«Если у хозяина питомца возникают вопросы по лечению животного, то можно собрать консилиум врачей ветклиники с просмотром анализов и исследований животного для разбора данного случая. Также в случае сомнений всегда можно обратиться за вторым мнением в другую ветклинику», — отмечает ветеринар, кандидат биологических наук ДГТУ Анастасия Кочеткова.
Но прежде чем обращаться за «вторым мнением», собеседница рекомендует взять все анализы и схемы лечения животного. Это нужно для того, чтобы новый специалист видел, какой диагноз был поставлен, чем и как лечили, какая была динамика.
А вот соглашаться на операцию четвероного друга без результатов анализов эксперт не рекомендует.
«А если у собаки или кошки окажется сахарный диабет и при операции возникнет большая кровопотеря? Сперва нужно стабилизировать состояние. Тоже касается и почечной недостаточности, которая перед хирургическим вмешательством требует проведения инфузионной терапии. Если у животного есть анемия, то могут возникнуть проблемы с выходом из наркоза, и тогда потребуется донор», — объясняет Кочеткова.
По словам ветеринара, выявить все эти аномалии без анализов и исследований невозможно.
«Когда животные поступают экстренно, можно сделать анализ по Cito, что значит, срочно. Такие анализы отправляются в течение часа, — объясняет эксперт. — Однако если речь идет о состоянии, которое требует принятия срочных мер, когда есть понимание, что животное не может ждать, возникает необходимость в экстренной операции».
В числе патологий, которые не терпят отлагательств хирургического вмешательства, ветеринар называет заворот кишок, эндометрит, перитонит, эндогенный отек легких…
«Каждый владелец питомца, обращаясь в ветклинику подписывает документ о согласии на лечебные манипуляции с животным. Обычно ветеринары предупреждают хозяев о тяжелом состоянии четвероногого друга, и это правильно. В некоторых случаях клиники даже требуют написать расписку о том, что владельца уведомили о тяжелом состоянии животного, и он понимает все риски», — добавляет ветврач.
Между тем, по словам владельцев домашних животных, стоимость приема и оказанной медицинской помощи в ветеринарных клиниках Ростова отнюдь не дешева. Проведение операций с последующим наблюдением и процедурами, в целом, нередко обходятся в десятки тысяч рублей. А если прибавить сюда расценки на такси, где только за провоз небольшой собачки на руках или кота в переноске сверх стоимости поездки прибавляется порядка 100 рублей, расходы на лечение питомца получаются большими.
Юрист, адвокат Антон Габович отмечает, что практика обращения в суд по поводу некачественного оказания помощи животному в ветклинике — тема непростая и сложная. По словам эксперта, такие случаи в практике — большая редкость. Во-первых потому, что если речь идет о гибели питомца, то никакие правовые механизмы не помогут его вернуть.
«А отсудить моральную компенсацию с ветклиники очень проблематично. Шанс доказать вину очень низкий», — резюмирует эксперт.
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