«Операция отчаяния»: почему в Ростове постоянно возникают конфликты из-за ветклиник

Владельцы домашних животных из Ростова отмечают, что единого мнения о лучших ветеринарах Ростова, нет ни у кого. У каждого владельца собак и кошек есть свои, «любимые» ветврачи, к которым они каждый раз обращаются за помощью. А есть и список тех, кому люди не доверят домашних питомцев.