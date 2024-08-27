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Published Сегодня, 08:43

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Updated Сегодня, 08:45

Жителя Ростовской области осудили за обналичивание более 1,8 млрд рублей

Почти 2 млрд рублей «отмыл» житель Ростова через подставных лиц

27 августа 2024, 08:43
Фото: 1MI
Жителя Ростовской области осудили за обналичивание более 1,8 млрд рублей

Жителя Ростовской области осудили за обналичивание более 1,8 млрд рублей

В Ростове-на-Дону осудили Алексея Филина за незаконную банковскую деятельность и оборот денежных средств, сообщает УФСБ России по Ростовской области.

Известно, что на протяжении пяти лет преступник состоял в группировке, которая занималась денежными махинациями. Они «специализировались» на финансовом посредничестве в пользу третьих лиц. Злоумышленники обналичивали и переводили деньги с использованием организаций, которые были записаны на подставные лица. За это время через них прошел 1,8 миллиарда рублей. Сам Алексей Филин выручил 170 миллионов рублей.

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Фигурант признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Ворошиловский районный суд Ростова обвинил Филина по части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 УК РФ. Ему дали три года и шесть месяцев условно.

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