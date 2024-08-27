Почти 2 млрд рублей «отмыл» житель Ростова через подставных лиц

Известно, что на протяжении пяти лет преступник состоял в группировке, которая занималась денежными махинациями. Они «специализировались» на финансовом посредничестве в пользу третьих лиц. Злоумышленники обналичивали и переводили деньги с использованием организаций, которые были записаны на подставные лица. За это время через них прошел 1,8 миллиарда рублей. Сам Алексей Филин выручил 170 миллионов рублей.