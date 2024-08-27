Почти 2 млрд рублей «отмыл» житель Ростова через подставных лиц

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Известно, что на протяжении пяти лет преступник состоял в группировке, которая занималась денежными махинациями. Они «специализировались» на финансовом посредничестве в пользу третьих лиц. Злоумышленники обналичивали и переводили деньги с использованием организаций, которые были записаны на подставные лица. За это время через них прошел 1,8 миллиарда рублей. Сам Алексей Филин выручил 170 миллионов рублей.
Фигурант признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Ворошиловский районный суд Ростова обвинил Филина по части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 УК РФ. Ему дали три года и шесть месяцев условно.
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