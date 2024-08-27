Политолог объяснил ростовчанам, почему нет смысла удалять переписки из Telegram

Политолог Евгений Михайлов поделился с RostovGazeta мнением, что в ближайшее время никаких проблем с работой Telegram у ростовчан не возникнет. А также объяснил, почему нет смысла удалять свои переписки в мессенджере.

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