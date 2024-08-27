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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Политолог объяснил ростовчанам, почему нет смысла удалять сообщения из Telegram

Политолог объяснил ростовчанам, почему нет смысла удалять переписки из Telegram

27 августа 2024, 13:00
Фото: Ivan Radic/cc by 2.0/flickr.com
Политолог объяснил ростовчанам, почему нет смысла удалять сообщения из Telegram
Политолог Евгений Михайлов поделился с RostovGazeta мнением, что в ближайшее время никаких проблем с работой Telegram у ростовчан не возникнет. А также объяснил, почему нет смысла удалять свои переписки в мессенджере.

Напомним, что арест Павла Дурова во Франции всколыхнул общественность. В поддержку создателя ВК и Telegram жители Ростова расклеили по всему городу листовки.

Однако у некоторых появились вопросы — что будет, если к их сообщениям в Telegram получат доступ спецслужбы Франции.

«Уже определенные влиятельные персоны России заявили о том, что удалять переписку в Telegram бесполезно. Дело в том, что эта информация, даже если исчезнет из окошка мессенджера, все равно останется на серверах. Но нужно понимать, что мессенджером пользуются миллионы людей. Поэтому заинтересованным лицам вряд ли удастся переработать столь огромный массив информации на каждого», — отмечает Евгений Михайлов.
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Эксперт добавляет, что подписка на Telegram сейчас увеличивается, тем более, в странах Запада. И делится мыслями, что по поводу мессенджера предстоит большой торг.

«Но поддержка Дурова идет такая, что вряд ли с ним может произойти что-то экстренное. Поэтому, думаю, Telegram продолжит работу, в том числе и в Ростове», — говорит собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жителя Ростовской области осудили за видео в Telegram.

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