Проекты благоустройства Югры стали одними из лучших на всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
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Updated Сегодня, 16:41
Из четырех заявок от Югры победителями стали проекты Когалыма и Югорска, которые получат федеральное софинансирование наряду с другими победителями. Всего на конкурс было представлено 486 проектов, из которых отобрано 288, передает muksun.fm.
Проект «Парк Первопроходцев» в Когалыме предусматривает создание центрального места для активного и семейного отдыха. Этот объект также будет способствовать развитию туристического потенциала города. Стоимость проекта составляет 250 миллионов рублей, из которых 96,6 миллиона рублей — это федеральный грант. В парке будут располагаться спортивные зоны, зоны отдыха и арт-объекты.
От Югорска победил проект «Северное сияние», который предполагает создание сквера для городских мероприятий и отдыха. В сквере будут располагаться центральная площадь со сценой, амфитеатр и образовательные площадки. Общая стоимость проекта составляет 228 миллионов рублей, из которых 90,2 миллиона — федеральные средства.
Оба объекта будут доступны круглый год. При разработке архитектуры учитывались культурные особенности северных народов, что отразилось в визуальных образах флоры и фауны ХМАО. Дополнительное финансирование окажут региональные власти, муниципалитеты и нефтяные компании. Реализация проектов намечена на 2025 год.
Результаты конкурса были объявлены в Калуге на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
Проекты муниципалитетов на конкурсе отличаются высоким качеством, заявил вице-губернатор Югры Азат Ислаев. По его словам, это уже не просто скверы и зоны отдыха, а проекты, которые трансформируют пространство и задают новый вектор развития для города.
Благоустройство городов Югры — одно из ключевых достижений строительного комплекса региона. При этом в отборе проектов активно участвовали сами жители: в этом году почти 140 тысяч югорчан проголосовали за проекты, которые будут реализованы в следующем году.