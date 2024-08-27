Ростовчане расклеили листовки в поддержку Дурова

Posted 27 августа, 05:01
Published 27 августа, 05:01
Modified 27 августа, 05:03
Updated 27 августа, 05:03
Ранее СМИ писали, что Дурова задержали во Франции, куда он прилетел на частном самолете. Говорится, что ему якобы вменяют совершение ряда преступлений.
Теперь в Ростове расклеили листовки с его изображением.
«По Западному расклеили объявления в поддержку создателя ВК и Телеграма», — говорится в публикации. Пользователи в комментариях поинтересовались, кому адресованы листовки.
Ранее политолог оценил вероятность отключения Telegram в Ростове из-за задержания Дурова. Он считает, что сервис продолжит работу в дальнейшем.