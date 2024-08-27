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Posted 27 августа, 05:01

Published 27 августа, 05:01

Modified 27 августа, 05:03

Updated 27 августа, 05:03

Ростовчане расклеили листовки в поддержку Дурова

27 августа 2024, 05:01
Жители Ростова-на-Дону расклеили по городу листовки с изображением основателя Telegram Павла Дурова, сообщается в паблике «Это Ростов новости».

Ранее СМИ писали, что Дурова задержали во Франции, куда он прилетел на частном самолете. Говорится, что ему якобы вменяют совершение ряда преступлений.

Теперь в Ростове расклеили листовки с его изображением.

Возможны два варианта: как будет работать Telegram в Ростове после задержания Дурова
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«По Западному расклеили объявления в поддержку создателя ВК и Телеграма», — говорится в публикации. Пользователи в комментариях поинтересовались, кому адресованы листовки.

Ранее политолог оценил вероятность отключения Telegram в Ростове из-за задержания Дурова. Он считает, что сервис продолжит работу в дальнейшем.

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#Ростов-на-Дону#Задержание#Франция#Павел Дуров
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