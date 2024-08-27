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Published Сегодня, 14:59

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Updated Сегодня, 15:01

Самосвал загорелся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Самосвал загорелся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

27 августа 2024, 14:59
Фото: mchs.gov.ru/видео ТГ канал «Это Ростов» / для иллюстрации
Самосвал загорелся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области в районе Батайска во вторник, 27 августа, на трассе загорелся большегруз, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон». По неизвестной причине, загорелся кузов грузовика, который находился на проезжей части.

Водитель съехал на разделительную полосу, чтобы не мешать другим автомобилистам. А рядом видно патрульный автомобиль.

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Самосвал загорелся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Видео: mchs.gov.ru/видео ТГ канал «Это Ростов» / для иллюстрации

Автор разместил видео автомобиля, который на тот момент никто не пытался потушить. Пользователи в комментариях начали интересоваться, что стало причиной возгорания.

Добавим, что официальной информации о пожаре не поступало, она уточняется.

Ранее эколог рассказал, как огромный пожар в Пролетарске сказался на экологии региона.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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