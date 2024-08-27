Самосвал загорелся на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон». По неизвестной причине, загорелся кузов грузовика, который находился на проезжей части.
Водитель съехал на разделительную полосу, чтобы не мешать другим автомобилистам. А рядом видно патрульный автомобиль.
Автор разместил видео автомобиля, который на тот момент никто не пытался потушить. Пользователи в комментариях начали интересоваться, что стало причиной возгорания.
Добавим, что официальной информации о пожаре не поступало, она уточняется.
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