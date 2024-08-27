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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В Ростове-на-Дону ожидается жара в начале сентября

Стало известно, какая будет погода в начале сентября в Ростове-на-Дону

27 августа 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону ожидается жара в начале сентября

В Ростове-на-Дону в первые дни сентября прогнозируют жаркую погоду и могут пройти дожди, рассказали в Гидрометцентре.

Со вторника по четверг, с 27 по 29 августа, ожидается облачная погода. Термометры будут показывать +33 градуса, а ветер усилится до шести метров в секунду.

В пятницу и субботу температура упадет до +32 градусов. А в воскресенье, 1 сентября, она поднимется до +34 градусов.

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В понедельник, 2 числа, сохранится жара, но могут пройти дожди. Скорость ветра может достичь восьми метров в секунду.

Ночью осадки в городе не ожидаются, а температура в темное время суток опустится до +21 градуса.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Прогноз#Сентябрь
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