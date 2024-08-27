Стало известно, какая будет погода в начале сентября в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Со вторника по четверг, с 27 по 29 августа, ожидается облачная погода. Термометры будут показывать +33 градуса, а ветер усилится до шести метров в секунду.
В пятницу и субботу температура упадет до +32 градусов. А в воскресенье, 1 сентября, она поднимется до +34 градусов.
В понедельник, 2 числа, сохранится жара, но могут пройти дожди. Скорость ветра может достичь восьми метров в секунду.
Ночью осадки в городе не ожидаются, а температура в темное время суток опустится до +21 градуса.
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