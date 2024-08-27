Суворовские успехи ростовских велогонщиков

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Современная спортивная инфраструктура жилого района способствует и успешной деятельности местной велосекции, которая расположена в Суворовском и готовит юных спортсменов. Ребят тренируют наставники-профессионалы: Екатерина Грибина и Вероника Мельникова. Как результат работы секции — десятки достижений, в том числе и на федеральном уровне.
В Суворовском ребята от 7 до 14 лет занимаются в велосекции на базе спортивной школы олимпийского резерва №19. Круглогодичные занятия для них проходят бесплатно. Летом — на трассе, в холодное время года — в помещении на ул. Платона Кляты, 5. Дети, у которых нет своих велосипедов, получают их в секции. За время тренировок воспитанники могут освоить сразу несколько направлений велоспорта: горный велосипед (MTB), велосипедный кросс на трамплинах, рампах и т. д. (BMX), гонки на шоссе и велотреке.
Достижениями велоспортсменов действительно можно гордиться. Например, в мае текущего года Влад Прокопенко из Суворовского жилого района занял первое место во Всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке в гонке скретч.
Велосезон 2024 года, стартовавший в январе, оказался не менее богатым на достижения, чем предыдущие годы. Уже в феврале команда приняла участие в Первенстве Ростова-на-Дону по маунтинбайку. По итогам соревнования Александр Безлепкин получил третье место в возрастной категории 13–14 лет.
В марте на отборочных соревнованиях Кубка России по маунтинбайку в Архипо-Осиповке Ростовскую область представили 9 донских спортсменов: 8 из них приехали на соревнования от Суворовского жилого района. На этом отборочном этапе наша команда заработала квалификационные очки, дающие право участия в финальном этапе.
Второй весенний месяц оказался особенно щедрым на победы. Когда донская велокоманда вернулась в Ростовскую область, то уже 6 апреля приняла участие в региональных соревнованиях по маунтинбайку. Места распределились так: Давид Тонаканян — 1 место, Анна Письменная, Александр Безлепкин, Ольга Мирошниченко и Степан Осауленко — 2 место. На следующий день, 7 апреля, соревнования продолжились. Степан Осауленко завоевал 1 место, Валерия Штром заняла 2 место, а Александр Безлепкин — 3 место.
18 апреля состоялся очередной этап соревнований «Открытие сезона» по велосипедному спорту на шоссе. В результате Александр Безлепкин завоевал 2 место, а Ольга Мирошниченко — 3 место.
Май для воспитанников секции ознаменовало Первенство Ростовской области по велосипедному спорту на треке в многодневной гонке, проходившее с 10 по 12 мая. Здесь особенно отличилась Анастасия Письменная. В частности, она завоевала вторые места в индивидуальной гонке на время на дистанции 500 метров, в индивидуальной гонке преследования и в гонке скретч (соревнование на определенной дистанции, победитель которых определяется по результатам заключительного финиша с учетом кругов дистанционного преимущества, полученных гонщиками). Также она заняла первое место и в командном спринте.
Победителями стали и её коллеги по команде. Милан Корнев занял вторые места в индивидуальной гонке преследования и в заезде на время на дистанции 500 метров. В индивидуальной гонке преследования первое и третье места соответственно заняли воспитанники Суворовской велошколы Дмитрий Изварин и Владислав Прокопенко. В командном спринте Александр Безлепкин и Даниил Сафонов взяли 2 место.
В июне в жилом районе Суворовском состоялась многодневная гонка маунтинбайкеров. Анна Письменная завоевала 2 место, Даниил Сафонов и Александр Безлепкин — 3 место. За четыре дня этого масштабного спортивного мероприятия команда СШОР №19 среди девушек 13-14 лет заняла 2 место, юношей 13-14 лет — 2 место, девушек 15-16 лет — 3 место, а юношей 15-16 лет — 2 место.
Сейчас донская команда готовится к первенству ЮФО по маунтинбайку, которое пройдет в октябре в Волгограде.
Беговеловую трассу в Суворовском жилом районе на естественных перепадах рельефа застройщик «ВКБ-Новостройки» создал в 2020 году. В 2022 году трассу оснастили дополнительными группами препятствий. Разнообразие спортивных элементов позволяет проводить подготовительные тренировки к выездам в горы, осваивать технику маунтинбайка с элементами скоростного спуска (даунхилла), практиковаться в кросс-кантри.