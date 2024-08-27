Суворовские успехи ростовских велогонщиков

В Суворовском ребята от 7 до 14 лет занимаются в велосекции на базе спортивной школы олимпийского резерва №19. Круглогодичные занятия для них проходят бесплатно. Летом — на трассе, в холодное время года — в помещении на ул. Платона Кляты, 5. Дети, у которых нет своих велосипедов, получают их в секции. За время тренировок воспитанники могут освоить сразу несколько направлений велоспорта: горный велосипед (MTB), велосипедный кросс на трамплинах, рампах и т. д. (BMX), гонки на шоссе и велотреке.