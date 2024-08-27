Участник СВО не понимает, как получить сертификат для первоклассника в Ростове

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Сергей [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] рассказывает, что донским первоклассникам из семей участников СВО пообещали выдать сертификаты по 10 тысяч рублей на покупку одежды и подарочные наборы канцтоваров.
Эта информация нашла подтверждение на сайте донского правительства.
Однако, по словам собеседника, как получить обещанное для ребенка-первоклассника, он не понял.
«Мы с супругой звонили и в собес, и в администрацию. Нам ответили, что все звонят и спрашивают об этом. Но как получить, никто не говорит», — отмечает Сергей.
Собеседник озадачился, что его ребенок идет в первый класс, а до начала учебного года осталось совсем мало времени.
Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в Управление по взаимодействию со СМИ министерства региональной политики и массовых коммуникации Ростовской области. Информация уточняется.
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