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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Участники СВО не понимают, как получить сертификат для первоклассника в Ростове

Участник СВО не понимает, как получить сертификат для первоклассника в Ростове

27 августа 2024, 14:03
Фото: cdseifuku/cc0/flickr.com
Участники СВО не понимают, как получить сертификат для первоклассника в Ростове
В редакцию RostovGazeta обратился участник СВО, который рассказал, что не понимает, как к 1 сентября получить обещанные в Ростовской области сертификаты и школьные наборы для первоклассников.

Сергей [имя изменено по его просьбе — прим. редакции] рассказывает, что донским первоклассникам из семей участников СВО пообещали выдать сертификаты по 10 тысяч рублей на покупку одежды и подарочные наборы канцтоваров.

Эта информация нашла подтверждение на сайте донского правительства.

Однако, по словам собеседника, как получить обещанное для ребенка-первоклассника, он не понял.

«Мы с супругой звонили и в собес, и в администрацию. Нам ответили, что все звонят и спрашивают об этом. Но как получить, никто не говорит», — отмечает Сергей.

Собеседник озадачился, что его ребенок идет в первый класс, а до начала учебного года осталось совсем мало времени.

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Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в Управление по взаимодействию со СМИ министерства региональной политики и массовых коммуникации Ростовской области. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие цветы уместно дарить учителям на 1 сентября в Ростовской области.

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