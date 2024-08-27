В Ростове грабитель сдал полицейского, который требовал у него взятку

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Сотрудник полиции расследовал ограбление магазина и вышел на след виновника. Правоохранитель потребовал от преступника взятку в размере 150 тысяч рублей за то, что не станет привлекать его к закону.
Грабитель сам обратился в полицию и пожаловался на силовика. Правоохранительные органы задержали взяточника с поличным.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для силовика. Расследование дела продолжается.