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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

В Ростове полицейский потребовал от преступника взятку за сокрытие его вины

В Ростове грабитель сдал полицейского, который требовал у него взятку

27 августа 2024, 12:57
Фото: 1MI
В Ростове полицейский потребовал от преступника взятку за сокрытие его вины

В Ростове полицейского подозревают во взятке от грабителя

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки, сообщили в региональном управлении Следкома.

Сотрудник полиции расследовал ограбление магазина и вышел на след виновника. Правоохранитель потребовал от преступника взятку в размере 150 тысяч рублей за то, что не станет привлекать его к закону.

Грабитель сам обратился в полицию и пожаловался на силовика. Правоохранительные органы задержали взяточника с поличным.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для силовика. Расследование дела продолжается.

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Ранее в Ростовской области бывшего начальника в полиции посадили за поборы.

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