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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В Ростове-на-Дону доходный дом Чернова признали объектом культурного наследия

В Ростове-на-Дону доходный дом Чернова спасли от сноса

27 августа 2024, 09:16
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове-на-Дону доходный дом Чернова признали объектом культурного наследия

В Ростове-на-Дону доходный дом Чернова признали объектом культурного наследия

В Ростове-на-Дону доходный дом Н. К. Чернова назвали объектом культурного наследия. Это спасает строение от сноса. Соответствующее постановление размещено на сайте региональной правовой информации.

Доходный дом Н. К. Чернова находится по адресу проспект Буденновский, 17. Строение возвели еще в конце XIX века. В 1951 году оно стало административным зданием Управления по строительству оросительных систем «Ростовдонводстрой».

Теперь дом включен в реестр объектов культурного наследия народов России. В связи с этим рядом с памятников запрещены различные строительные, земляные, мелиоративные и прочие работы, если они не направлены на сохранение здания.

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Следить за выполнением постановления будет зампредседателя комитета по охране ОКН Ростовской области — начальник отдела охраны Ирина Коробкова.

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