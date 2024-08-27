В Ростове-на-Дону доходный дом Чернова спасли от сноса

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
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Updated Сегодня, 09:18
Доходный дом Н. К. Чернова находится по адресу проспект Буденновский, 17. Строение возвели еще в конце XIX века. В 1951 году оно стало административным зданием Управления по строительству оросительных систем «Ростовдонводстрой».
Теперь дом включен в реестр объектов культурного наследия народов России. В связи с этим рядом с памятников запрещены различные строительные, земляные, мелиоративные и прочие работы, если они не направлены на сохранение здания.
Следить за выполнением постановления будет зампредседателя комитета по охране ОКН Ростовской области — начальник отдела охраны Ирина Коробкова.
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