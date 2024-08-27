В Ростове-на-Дону на месяц для транспорта перекроют улицу Думенко

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
С 1 сентября в Первомайском районе Ростова-на-Дону временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Думенко. Водители не смогут проехать на участке от здания 1В от улицы Лелюшенко.
Запрет будет действовать в связи с подземными работами на газопроводных трубах. Производство завершится 3 октября текущего года.
Напомним, что ранее сразу в двух частях донской столицы ограничили передвижение транспортных средств и пешеходов. Подробнее о временных правилах проезда на Кировском и Береговой в тексте RostovGazeta.
Читайте о том, что в сентябре начнут действовать ограничения движения на улице Доватора в Ростове-на-Дону.