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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Ростове-на-Дону на месяц запретят движение транспорта по улице Думенко

В Ростове-на-Дону на месяц для транспорта перекроют улицу Думенко

27 августа 2024, 07:55
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове-на-Дону на месяц запретят движение транспорта по улице Думенко
В Ростове-на-Дону через неделю перекроют проезд по части улицы Думенко, сообщает департамент автомобильных дорог.

С 1 сентября в Первомайском районе Ростова-на-Дону временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Думенко. Водители не смогут проехать на участке от здания 1В от улицы Лелюшенко.

Запрет будет действовать в связи с подземными работами на газопроводных трубах. Производство завершится 3 октября текущего года.

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Напомним, что ранее сразу в двух частях донской столицы ограничили передвижение транспортных средств и пешеходов. Подробнее о временных правилах проезда на Кировском и Береговой в тексте RostovGazeta.

Читайте о том, что в сентябре начнут действовать ограничения движения на улице Доватора в Ростове-на-Дону.

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