В Ростовской области нашли сбежавшего из колонии заключённого

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
13 августа заключённый Николай Михайленко ушёл с территории колонии-поселения в Весёловской в магазин за продуктами. Обратно в установленное время осужденный не вернулся. Правоохранительные органы начали его поиски.
Нашли мужчину в 250 километрах от колонии — в Каменске-Шахтинском. В управлении ФСИН уточнили, что при задержании осужденный сопротивления не оказал.
За побег Михайленко грозит уголовное наказание и новый срок до четырёх лет лишения свободы.
В управлении ФСИН ранее объясняли, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны и могут свободно передвигаться в пределах исправительного учреждения. Осужденные там могут носить обычную одежду и иметь при себе деньги.