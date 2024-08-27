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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В Ростовской области нашли сбежавшего из колонии заключённого

В Ростовской области нашли сбежавшего из колонии заключённого

27 августа 2024, 13:45
Фото: МВД
В Ростовской области нашли сбежавшего из колонии заключённого
Осужденный, покинувший территорию колонии в Ростовской области, задержан, сообщили в ГУФСИН по региону.

13 августа заключённый Николай Михайленко ушёл с территории колонии-поселения в Весёловской в магазин за продуктами. Обратно в установленное время осужденный не вернулся. Правоохранительные органы начали его поиски.

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Нашли мужчину в 250 километрах от колонии — в Каменске-Шахтинском. В управлении ФСИН уточнили, что при задержании осужденный сопротивления не оказал.

За побег Михайленко грозит уголовное наказание и новый срок до четырёх лет лишения свободы.

В управлении ФСИН ранее объясняли, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны и могут свободно передвигаться в пределах исправительного учреждения. Осужденные там могут носить обычную одежду и иметь при себе деньги.

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